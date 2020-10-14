https://ria.ru/20201014/karabakh-1579721209.html

Лавров назвал условие стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе

Политическое урегулирование в Нагорном Карабахе должно идти параллельно с воплощением уже имеющихся договоренностей, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:20

2020-10-14T11:20

2020-10-14T14:25

большое интервью сергея лаврова

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сергей лавров

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Политическое урегулирование в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> должно идти параллельно с воплощением уже имеющихся договоренностей, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно. Это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом", — сказал он в интервью российским журналистам.Печальные события последнего времени должны помочь активизировать политический процесс, выразил надежду министр.Конфликт в регионе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Девятого октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, они длились более десяти часов. Стороны договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших, однако бои продолжаются.

Он и Еще Раз Он Правильно! 1. Гаоантии безопасности -> 2. Поэтапный вывод -> 3. Статус Арцаха. Пока что с первым пунктом проблемы. 103

Eugene Citizen Договорённости конечно хорошие, но есть нюанс! Кто с кем договорился-то? Армения и Азербайджан с Россией судя по всему. А между собой Армения и Азербайджан как? Алиев, например, заявил что клал он с прибором на эти договорённости :-)! Турецкий МИД так и сказал: Что там где Азербайджан прибор положил уже давно лежит прибор Турецкий, который побольше будет ... :-) 48

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нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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