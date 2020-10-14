https://ria.ru/20201014/karabakh-1579720907.html

В Госдуме заявили, что Турцию нельзя исключать из переговоров по Карабаху

Турцию нельзя исключать из переговорного процесса по Нагорному Карабаху: хотя руководство республики и сделало ряд противоречивых заявлений, Анкара уже была... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:20

2020-10-14T11:20

2020-10-14T11:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

алексей чепа

нагорный карабах

госдума рф

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Турцию нельзя исключать из переговорного процесса по Нагорному Карабаху: хотя руководство республики и сделало ряд противоречивых заявлений, Анкара уже была участником переговоров ранее, считает зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_CHepa/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Чепа</a>.Ранее пресс-секретарь президента Турции <a href="http://ria.ru/person_Ibragim_Kalyn/" target="_blank" data-auto="true">Ибрагим Калын</a> заявил, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы."Турция и до этого была участником ряда встреч (по Карабаху), которые были в 1990-х годах, я думаю, что, с одной стороны, Турция сегодня как бы напрягает обстановку, с другой стороны, ее нельзя исключать как участника переговорного процесса. Насколько намерения (Турции по урегулированию ситуации) добрые - сейчас трудно говорить, потому что некоторые заявления руководства Турции были крайне радикальны", - сказал депутат РИА Новости.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579693181.html

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

Александр И Это та Турция, которая открыто поддерживает одну из сторон конфликта? Министр обороны которой Акан выставил ультиматум Сергею Шойгу "Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана" и которая, нет сомнений, поощрила сегодняшний обстрел Азербайджаном территории Армении? Люди в Госдуме, вы очувствуйтесь малость. 18

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нагорный карабах

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей чепа, нагорный карабах, госдума рф, турция, в мире