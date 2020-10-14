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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579720907.html
В Госдуме заявили, что Турцию нельзя исключать из переговоров по Карабаху
Турцию нельзя исключать из переговорного процесса по Нагорному Карабаху: хотя руководство республики и сделало ряд противоречивых заявлений, Анкара уже была... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:20
2020-10-14T11:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
алексей чепа
нагорный карабах
госдума рф
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Турцию нельзя исключать из переговорного процесса по Нагорному Карабаху: хотя руководство республики и сделало ряд противоречивых заявлений, Анкара уже была участником переговоров ранее, считает зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_CHepa/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Чепа</a>.Ранее пресс-секретарь президента Турции <a href="http://ria.ru/person_Ibragim_Kalyn/" target="_blank" data-auto="true">Ибрагим Калын</a> заявил, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы."Турция и до этого была участником ряда встреч (по Карабаху), которые были в 1990-х годах, я думаю, что, с одной стороны, Турция сегодня как бы напрягает обстановку, с другой стороны, ее нельзя исключать как участника переговорного процесса. Насколько намерения (Турции по урегулированию ситуации) добрые - сейчас трудно говорить, потому что некоторые заявления руководства Турции были крайне радикальны", - сказал депутат РИА Новости.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579693181.html
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
Это та Турция, которая открыто поддерживает одну из сторон конфликта? Министр обороны которой Акан выставил ультиматум Сергею Шойгу "Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана" и которая, нет сомнений, поощрила сегодняшний обстрел Азербайджаном территории Армении? Люди в Госдуме, вы очувствуйтесь малость.
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нагорный карабах
турция
РИА Новости
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алексей чепа, нагорный карабах, госдума рф, турция, в мире

В Госдуме заявили, что Турцию нельзя исключать из переговоров по Карабаху

11:20 14.10.2020
 
© AP Photo / Presidency Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время встречи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / Presidency Press Service
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Турцию нельзя исключать из переговорного процесса по Нагорному Карабаху: хотя руководство республики и сделало ряд противоречивых заявлений, Анкара уже была участником переговоров ранее, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы.
Мужчина держит в руках осколок от разорвавшегося снаряда в результате обстрела на одной из улиц города Мартуни - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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WSJ заявила о переброске в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков
"Турция и до этого была участником ряда встреч (по Карабаху), которые были в 1990-х годах, я думаю, что, с одной стороны, Турция сегодня как бы напрягает обстановку, с другой стороны, ее нельзя исключать как участника переговорного процесса. Насколько намерения (Турции по урегулированию ситуации) добрые - сейчас трудно говорить, потому что некоторые заявления руководства Турции были крайне радикальны", - сказал депутат РИА Новости.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 08:00
"Турция должна присутствовать". Что происходит в Карабахе
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00
Эрдоган — против всех. Турция ставит геополитический эксперимент
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАлексей ЧепаНагорный КарабахГосдума РФТурцияВ мире
 
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