https://ria.ru/20201014/karabakh-1579681556.html

Глава МИД Армении оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью РБК оценил роль российского коллеги Сергея Лаврова на московских переговорах по Нагорному Карабаху. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:04

2020-10-14T03:04

2020-10-14T09:09

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

зограб мнацаканян

нагорный карабах

сергей лавров

нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

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В Армении раскрыли подробности московских переговоров по Карабаху

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> оценил роль российского коллеги Сергея Лаврова на московских переговорах по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>.По словам дипломата, на встрече рассматривали разные варианты по урегулированию конфликта. Министр пояснил, что обсуждения касались очень "сложных и очень чувствительных вопросов".Он добавил, что в некоторых вопросах <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> "абсолютно не согласен с азербайджанской стороной", тем не менее он подчеркнул, что к решению карабахского конфликта следует подойти с полной ответственностью перед народами двух стран.Также Мнацаканян выразил мнение, что пока стоит воздержаться от комментариев по отдельным деталям итогов переговоров.Кроме того, глава армянского МИД заявил о необходимости включения в переговорный процесс представителей непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии. И это, кстати, признается всеми — и сопредседателями, и сторонами: Карабах имеет свое слово", — сказал Мнацаканян<strong>.</strong>Конфликт в КарабахеКонфликт в регионе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, они длились более десяти часов. Стороны договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших, однако бои продолжаются.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579667097.html

Ars Markov В этом конфликте правда на стороне Азербайджана без условно . 26

vassalamunaleykum Это говорит о том что Армения все еще не готова к переговорам надо еще немного ждать тон разговора измениться ! 25

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россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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