Глава МИД Армении оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху

<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> оценил роль российского коллеги Сергея Лаврова на московских переговорах по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>.По словам дипломата, на встрече рассматривали разные варианты по урегулированию конфликта. Министр пояснил, что обсуждения касались очень "сложных и очень чувствительных вопросов".Он добавил, что в некоторых вопросах <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> "абсолютно не согласен с азербайджанской стороной", тем не менее он подчеркнул, что к решению карабахского конфликта следует подойти с полной ответственностью перед народами двух стран.Также Мнацаканян выразил мнение, что пока стоит воздержаться от комментариев по отдельным деталям итогов переговоров.Кроме того, глава армянского МИД заявил о необходимости включения в переговорный процесс представителей непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии. И это, кстати, признается всеми — и сопредседателями, и сторонами: Карабах имеет свое слово", — сказал Мнацаканян<strong>.</strong>Конфликт в КарабахеКонфликт в регионе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, они длились более десяти часов. Стороны договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших, однако бои продолжаются.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579667097.html
Ars Markov
В этом конфликте правда на стороне Азербайджана без условно .
26
vassalamunaleykum
Это говорит о том что Армения все еще не готова к переговорам надо еще немного ждать тон разговора измениться !
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью РБК оценил роль российского коллеги Сергея Лаврова на московских переговорах по Нагорному Карабаху.
По словам дипломата, на встрече рассматривали разные варианты по урегулированию конфликта.
"Было очень много пунктов в различных вариациях: какой объем вопросов мы сможем очертить, в какой очередности можем предпринять шаги <...> Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров", — отметил Мнацаканян.
Министр пояснил, что обсуждения касались очень "сложных и очень чувствительных вопросов".
Он добавил, что в некоторых вопросах Ереван "абсолютно не согласен с азербайджанской стороной", тем не менее он подчеркнул, что к решению карабахского конфликта следует подойти с полной ответственностью перед народами двух стран.
Также Мнацаканян выразил мнение, что пока стоит воздержаться от комментариев по отдельным деталям итогов переговоров.
"Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии. И это, кстати, признается всеми — и сопредседателями, и сторонами: Карабах имеет свое слово", — сказал Мнацаканян.
Конфликт в регионе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, они длились более десяти часов. Стороны договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших, однако бои продолжаются.
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