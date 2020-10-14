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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579681556.html
Глава МИД Армении оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью РБК оценил роль российского коллеги Сергея Лаврова на московских переговорах по Нагорному Карабаху. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:04
2020-10-14T09:09
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
зограб мнацаканян
нагорный карабах
сергей лавров
нагорно-карабахская республика
москва
азербайджан
армения
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В Армении раскрыли подробности московских переговоров по Карабаху
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> оценил роль российского коллеги Сергея Лаврова на московских переговорах по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>.По словам дипломата, на встрече рассматривали разные варианты по урегулированию конфликта. Министр пояснил, что обсуждения касались очень "сложных и очень чувствительных вопросов".Он добавил, что в некоторых вопросах <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> "абсолютно не согласен с азербайджанской стороной", тем не менее он подчеркнул, что к решению карабахского конфликта следует подойти с полной ответственностью перед народами двух стран.Также Мнацаканян выразил мнение, что пока стоит воздержаться от комментариев по отдельным деталям итогов переговоров.Кроме того, глава армянского МИД заявил о необходимости включения в переговорный процесс представителей непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии. И это, кстати, признается всеми — и сопредседателями, и сторонами: Карабах имеет свое слово", — сказал Мнацаканян<strong>.</strong>Конфликт в КарабахеКонфликт в регионе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, они длились более десяти часов. Стороны договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших, однако бои продолжаются.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579667097.html
В этом конфликте правда на стороне Азербайджана без условно .
26
Это говорит о том что Армения все еще не готова к переговорам надо еще немного ждать тон разговора измениться !
25
58
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россия, зограб мнацаканян, нагорный карабах, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, москва, азербайджан, армения, в мире

Глава МИД Армении оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху

03:04 14.10.2020 (обновлено: 09:09 14.10.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Дом приемов МИД России
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Дом приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью РБК оценил роль российского коллеги Сергея Лаврова на московских переговорах по Нагорному Карабаху.
По словам дипломата, на встрече рассматривали разные варианты по урегулированию конфликта.

"Было очень много пунктов в различных вариациях: какой объем вопросов мы сможем очертить, в какой очередности можем предпринять шаги <...> Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров", — отметил Мнацаканян.

Министр пояснил, что обсуждения касались очень "сложных и очень чувствительных вопросов".
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Он добавил, что в некоторых вопросах Ереван "абсолютно не согласен с азербайджанской стороной", тем не менее он подчеркнул, что к решению карабахского конфликта следует подойти с полной ответственностью перед народами двух стран.
Также Мнацаканян выразил мнение, что пока стоит воздержаться от комментариев по отдельным деталям итогов переговоров.
Кроме того, глава армянского МИД заявил о необходимости включения в переговорный процесс представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии. И это, кстати, признается всеми — и сопредседателями, и сторонами: Карабах имеет свое слово", — сказал Мнацаканян.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк

Конфликт в Карабахе

Конфликт в регионе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, они длились более десяти часов. Стороны договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших, однако бои продолжаются.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияЗограб МнацаканянНагорный КарабахСергей ЛавровНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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