https://ria.ru/20201014/genotsid-1579678028.html

В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной

Солецкий районный суд Новгородской области в среду начнет первый в России процесс о признании факта геноцида народов Советского Союза нацистами в годы Великой... РИА Новости, 14.10.2020

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2020-10-14T00:35

2020-10-14T01:20

жестяная горка

курт херцог

дмитрий асташкин

россия

без срока давности

российская академия наук

великий новгород

новгородская область

ссср

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Солецкий районный суд <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> в среду начнет первый в России процесс о признании факта геноцида народов Советского Союза нацистами в годы Великой Отечественной войны."Предварительное судебное заседание пройдет 14 октября в 15.30. На нем будут решаться организационные вопросы, касающиеся определения порядка слушания дела", — сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.В деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, многие из которых принадлежат убитым детям. Всего же, по данным прокуратуры, каратели лишили жизни не менее 2,6 тысячи человек.Зачем это нужноПризнание казней в Жестяной Горке геноцидами может дать толчок юридическому анализу преступлений нацистов в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, объяснил РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин.По его словам, Советский Союз стал первой страной в мире, осудившей нацистских военных преступников и их пособников. Он отметил, что тема Жестяной Горки впервые прозвучала на суде в <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a> в 1947 году, "тогда за организацию казней (на 25 лет лагерей) был осужден генерал Курт Херцог".Таким образом, по его словам, "жертвы остались без имен, а палачи — без наказания, хотя преступления нацизма не имеют срока давности". Тем более в самой <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> систематически проходят суды над почти столетними преступниками.Казни в Жестяной горке: как это былоПо данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами — немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. Вместе с тем исполнители этих преступлений к ответственности за это так и не привлекались.В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка "тайлькоманда" систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев — за это время, по информации прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2,6 тысячи человек.Как выяснилось в ходе экспертиз более 500 костных останков, найденных в этих местах, среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными.Еще Нюрнбергский суд установил, что массовые убийства нацистами мирного населения "достигли предела… в Советском Союзе и Польше", где приобрели "чудовищные" масштабы.Как говорится в приговоре трибунала, зверства совершались "не только в целях подавления оппозиции и сопротивления", но были частью масштабного плана по истреблению местного населения с последующим замещением его немцами.

https://ria.ru/20200929/genotsid-1577925035.html

https://ria.ru/20200605/1572518223.html

Вацлав Петров Дааааа - ну теперь заживём! И как это СССР обошелся без таких процессов? Очередной способ отвлечь внимание людей от ситуации в стране, только и всего. Оккупационной власти дела нет ни до какого геноцида русских. 25

Манон Леско Очень своевременный процесс. Совпадает со словами Лаврова сказанными сегодня о том что России нужно перестать оглядываться на Европу и учитывать ее мнение. Германии нужно напомнить о том что НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.. А то обнаглели от безнаказанности. 22

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жестяная горка

россия

великий новгород

новгородская область

ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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