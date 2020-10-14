Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579779941.html
Лавров предупредил Евросоюз о последствиях политики в отношении России
Нынешняя линия Евросоюза в отношении России не останется без последствий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:17
2020-10-14T15:17
россия
жозеп боррель
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579617275_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_fb16a2a73bf3085e7fa00021ce93fdcd.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Нынешняя линия <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в отношении России не останется без последствий, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Главы МИД стран Евросоюза в понедельник на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a> достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Как сообщил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, технические органы союза займутся завершением процедуры.Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя, в том числе, ситуацию вокруг инцидента с Навальным не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.
https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
Россия быстро может от "Танго" перейти к "Чечётке" и будет так бить, что ни только услышите нас, но и выполнять наши требования начнёте.
11
отозвать всех послов из всего ЕС!!!!!!
10
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579617275_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_8a75140a61cf0b4441cdeccd976aa8bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жозеп боррель, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз

Лавров предупредил Евросоюз о последствиях политики в отношении России

15:17 14.10.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нынешняя линия Евросоюза в отношении России не останется без последствий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы говорим сейчас о том, что хотим понять, чего хочет Евросоюз. Без последствий нынешняя линия Евросоюза, конечно же, не останется", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 08:00
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
Главы МИД стран Евросоюза в понедельник на встрече в Люксембурге достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Как сообщил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, технические органы союза займутся завершением процедуры.
Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя, в том числе, ситуацию вокруг инцидента с Навальным не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
 
Обсудить5
РоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюз
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния