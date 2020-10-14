https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579779941.html

Лавров предупредил Евросоюз о последствиях политики в отношении России

Нынешняя линия Евросоюза в отношении России не останется без последствий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:17

2020-10-14T15:17

2020-10-14T15:17

россия

жозеп боррель

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Нынешняя линия <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в отношении России не останется без последствий, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Главы МИД стран Евросоюза в понедельник на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a> достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Как сообщил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, технические органы союза займутся завершением процедуры.Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя, в том числе, ситуацию вокруг инцидента с Навальным не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

ludmila emaletdinova Россия быстро может от "Танго" перейти к "Чечётке" и будет так бить, что ни только услышите нас, но и выполнять наши требования начнёте. 11

Брат Ли отозвать всех послов из всего ЕС!!!!!! 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз