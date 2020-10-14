https://ria.ru/20201014/boi-1579821993.html

В Карабахе заявили о боях вдоль всей линии соприкосновения

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются почти по всей протяженности линии соприкосновения, сообщил советник президента непризнанной республики Давид Бабаян. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:58

2020-10-14T17:58

2020-10-14T19:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости.</strong> Бои в Нагорном Карабахе продолжаются почти по всей протяженности линии соприкосновения, сообщил советник президента непризнанной республики Давид Бабаян.Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские военные нарушили режим перемирия и нанесли удар по госпиталю на северо-востоке Карабаха, где лечатся в том числе мирные жители. Помимо этого, Степанян сообщала, что ВС Азербайджана атаковали на территории Армении, на границе с Карвачаром, военную технику, стоящую на боевом дежурстве. В Баку, в свою очередь, подчеркнули, что у них нет никаких военных целей и интересов в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>.Эскалация Карабахского конфликтаКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.

Алекс Покрышкин "Все попытки противника прорвать нашу оборону сорваны, враг понес большие потери в живой силе и технике", - сказал Бабаян в ходе брифинга" Интересно, для кого они эти сказки рассказывают. Азербайджан тем временем продвигается всё дальше и дальше, а Пашинян заявляет об отступлении на двух направлениях, видишь ли противник тактику поменял. 26

shumov.1973 Армяне сказки рассказывают, азербайджанцы молча воюют и добиваются успеха. 14

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире