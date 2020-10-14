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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/aliev-1579772350.html
Алиев заявил о взятии Азербайджаном населенных пунктов в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль ряд населенных пунктов в Карабахе. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:50
2020-10-14T15:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что армия страны взяла под контроль ряд населенных пунктов в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html
Режим перемирия нарушила Армения бросив со своей территории баллистическую ракету по г.Гянджа по спящим в 2 часа ночи 11 октября
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о взятии Азербайджаном населенных пунктов в Карабахе

14:50 14.10.2020 (обновлено: 15:05 14.10.2020)
 
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/HandoutПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/Handout
Читать ria.ru в
БАКУ, 14 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль ряд населенных пунктов в Карабахе.

"Доблестная азербайджанская армия освободила села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского, Булутан, Меликджанлы, Кемертурк, Теке, Тагасер Ходжавендского районов", - написал Алиев в Twitter.

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"Дома разнесли, изуродовали". Карабахский конфликт — с двух сторон
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
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11 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Все время куда-то бежим". Карабахский конфликт — с двух сторон
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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