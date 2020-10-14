https://ria.ru/20201014/5g-1579803526.html

Диапазон частот 4,8-4,9 ГГц полностью выделят для 5G

Диапазон частот 4,8-4,9 ГГц будет полностью выделен для развития сетей 5G в России, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:46

2020-10-14T16:46

2020-10-14T16:46

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

федеральная служба государственной статистики (росстат)

мтс

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Диапазон частот 4,8-4,9 ГГц будет полностью выделен для развития сетей 5G в России, заявил глава Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a>."У нас по 4,7-4,9 ГГц утвержден план проведения конверсии спектра. Выделены необходимые средства для того, чтобы разрабатывать образцы вооружения и военной техники, которые "уйдут" в другие диапазоны и 4,7-4,9 Ггц нам освободят полностью", - сказал министр в ходе Форума по цифровой трансформации, организованного <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>."В этом смысле, если мы не говорим о том, что, конечно, "золотой диапазон" (3,4-3,8 ГГц, занят спецслужбами - ред.) был бы для нас приоритетом, то по 4,7-4,9 Ггц работа уже выстроена, и в моем понимании каких-то технических сложностей у нас, связанных с исполнением работ по освобождению полного этого диапазона, не должно возникнуть", - добавил Шадаев.Запуск сетей пятого поколения в России задерживает сложность с выделением частот. Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. В конце августа замглавы Минцифры <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Иванов</a>, курирующий связь, говорил, что средства связи, которые работают сейчас в диапазоне 3,4-3,8 Ггц у военных и других служб, "действительно очень трудно поддаются конверсии, и в некоторых случаях она невозможна".Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах - 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону. В конце июля <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году. В России, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, на 1 января 2020 года насчитывалось 15 городов, чье население превышает один миллион человек: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.

https://ria.ru/20200930/svyaz-1577980972.html

https://ria.ru/20200918/tekhnologii-1577427087.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба государственной статистики (росстат), мтс, технологии, общество