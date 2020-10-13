https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html

Тихановская выдвинула ультиматум властям Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила главе республики Александру Лукашенко ультиматум. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:17

2020-10-13T14:17

2020-10-13T15:38

протесты в белоруссии

светлана тихановская

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> предъявила главе республики Александру Лукашенко ультиматум. Она заявила, что к 25 октября власти должны выполнить требования оппозиции. В противном случае, по ее словам, республике грозят массовые протесты, национальная забастовка на предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах. "Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим", — подчеркнула политик.Ранее белорусская оппозиция уже призывала предприятия страны к забастовкам, однако полномасштабной стачки пока не было.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил <u><a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Лукашенко</a></u>: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его <u><a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html">вступление</a></u> в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных. В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Акции в Белоруссии продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные. По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579047941.html

https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578713462.html

https://ria.ru/20201010/lukashenko-1579194769.html

Игорь Земский В прекрасной Белоруссии будущего фабрики и заводы будут не нужны, каждый житель будет получать кружевное бельё и по 1000 евро на увеселительные мероприятия 876

Leonid Если удар по экономике Беларуси в результате забастовок окажется малоэффективным из-за всё новых и новых поступающих кредитов от РФ, то эта затея обречена на провал. Жаль только, что такими расточительными действиями Россия накажет прежде всего свою экономику и гражданское общество, спасая "последнего диктатора Европы". 117

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, в мире