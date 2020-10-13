https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579526175.html

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении коллеги

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве человека, чьи останки нашли в реке Екатерингофке, сообщает пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:17

2020-10-13T10:17

2020-10-13T11:42

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_719176845c7ce05fa0136e74c9dc90cb.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> задержали подозреваемого в убийстве человека, чьи останки нашли в реке Екатерингофке, сообщает пресс-служба главка <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">МВД</a> по Санкт-Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.Мешок с частью тела человека обнаружили в реке 21 сентября. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.Генетическая экспертиза выяснила, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушел на работу на завод на проспекте Обуховской обороны и не вернулся. Заявление о его пропаже подала в полицию 40-летняя женщина.Подозреваемого задержали 12 октября. По данным следствия, убийство произошло на территории цеха. Подозреваемый ударил ножом в шею коллегу, с которым у него завязался конфликт из-за личной неприязни, а затем расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в реку неподалеку от завода.

https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html

Деда Паша В блокаду реи людей кушали..Видно в потомство передалось..! 21

1

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия