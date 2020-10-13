Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579526175.html
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении коллеги
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве человека, чьи останки нашли в реке Екатерингофке, сообщает пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:17
2020-10-13T11:42
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_719176845c7ce05fa0136e74c9dc90cb.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> задержали подозреваемого в убийстве человека, чьи останки нашли в реке Екатерингофке, сообщает пресс-служба главка <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">МВД</a> по Санкт-Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.Мешок с частью тела человека обнаружили в реке 21 сентября. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.Генетическая экспертиза выяснила, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушел на работу на завод на проспекте Обуховской обороны и не вернулся. Заявление о его пропаже подала в полицию 40-летняя женщина.Подозреваемого задержали 12 октября. По данным следствия, убийство произошло на территории цеха. Подозреваемый ударил ножом в шею коллегу, с которым у него завязался конфликт из-за личной неприязни, а затем расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в реку неподалеку от завода.
https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html
В блокаду реи людей кушали..Видно в потомство передалось..!
21
1
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_057f7c2c76c7ac375fa1f493855b4ef3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении коллеги

10:17 13.10.2020 (обновлено: 11:42 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве человека, чьи останки нашли в реке Екатерингофке, сообщает пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мешок с частью тела человека обнаружили в реке 21 сентября. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.
Генетическая экспертиза выяснила, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушел на работу на завод на проспекте Обуховской обороны и не вернулся. Заявление о его пропаже подала в полицию 40-летняя женщина.
Подозреваемого задержали 12 октября. По данным следствия, убийство произошло на территории цеха. Подозреваемый ударил ножом в шею коллегу, с которым у него завязался конфликт из-за личной неприязни, а затем расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в реку неподалеку от завода.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 03:25
Соколов раскрыл неожиданные подробности в деле об убийстве Ещенко
 
Обсудить1
ГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
Лента новостейМолния