https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579526175.html
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении коллеги
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве человека, чьи останки нашли в реке Екатерингофке, сообщает пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:17
2020-10-13T10:17
2020-10-13T11:42
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> задержали подозреваемого в убийстве человека, чьи останки нашли в реке Екатерингофке, сообщает пресс-служба главка <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">МВД</a> по Санкт-Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.Мешок с частью тела человека обнаружили в реке 21 сентября. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.Генетическая экспертиза выяснила, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушел на работу на завод на проспекте Обуховской обороны и не вернулся. Заявление о его пропаже подала в полицию 40-летняя женщина.Подозреваемого задержали 12 октября. По данным следствия, убийство произошло на территории цеха. Подозреваемый ударил ножом в шею коллегу, с которым у него завязался конфликт из-за личной неприязни, а затем расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в реку неподалеку от завода.
https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html
Деда Паша
В блокаду реи людей кушали..Видно в потомство передалось..!
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ленинградская область
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия