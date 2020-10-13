https://ria.ru/20201013/stepanakert-1579656788.html

Спасатели обнаружили в Степанакерте более 670 неразорвавшихся снарядов

Спасатели непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили в Степанакерте более 670 неразорвавшихся снарядов, заявил на брифинге глава управления... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:37

2020-10-13T20:37

2020-10-13T20:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Спасатели непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> более 670 неразорвавшихся снарядов, заявил на брифинге глава управления спасательных сил по чрезвычайным ситуациям Мехак Арзуманян."На данный момент в городе Степанакерт у нас примерно 670 неразорвавшихся снарядов было обнаружено... У нас есть возможность перевести их за пределы Степанакерта и утилизировать. Эта работа после перемирия продолжится по всей территории нашей республики, потому что обстрелам подвергся не только Степанакерт, но и все районы Арцаха", - заявил Арзуманян на брифинге.Все снаряды, остающиеся на улицах столицы непризнанной НКР, "на 90-95% безопасны", отметил спасатель. Он добавил также, что крупнокалиберные снаряды пока не вывезены из Степанакерта - они только отмечены ленточками, обложены мешками, чтобы не взорвались. Работа в других точках Карабаха пока не ведется, так как рядом продолжаются боевые действия и населенные пункты подвергаются обстрелу.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201012/stepanakert-1579370632.html

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нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире