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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201013/stepanakert-1579529815.html
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте утром во вторник включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:36
2020-10-13T10:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 13 окт - РИА Новости.</strong> В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте утром во вторник включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.Она звучала около трех минут, после чего была выключена. Никаких взрывов за это время не раздавалось, работающая сирена может означать, что радары армии Карабаха засекли разведывательный беспилотник.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявило, что подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим перемирия на линии соприкосновения с ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201012/otlichie-1579500101.html
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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги

10:36 13.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу
Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 13 окт - РИА Новости. В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте утром во вторник включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.
Она звучала около трех минут, после чего была выключена. Никаких взрывов за это время не раздавалось, работающая сирена может означать, что радары армии Карабаха засекли разведывательный беспилотник.
Ранее минобороны Азербайджана заявило, что подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим перемирия на линии соприкосновения с ВС Армении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Местный житель возле дома в Степанакерте, поврежденного в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 23:45Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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