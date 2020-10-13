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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201013/stepanakert-1579509673.html
В НКР сообщили о более чем 670 неразорвавшихся снарядах в Степанакерте
Свыше 670 неразорвавшихся снарядов обнаружены в Степанакерте с начала эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T07:12
2020-10-13T07:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
степанакерт
ереван
азербайджан
армения
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<strong>ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости.</strong> Свыше 670 неразорвавшихся снарядов обнаружены в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> с начала эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в инфоцентре непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a>.Отмечается, что снаряды были в основном турецкого и израильского производства. "По поручению директора службы полковника Карена Саркисяна неразорвавшиеся боеприпасы были перевезены саперами из столицы в безопасное место и уничтожены", - заявили в инфоцентре.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579371011.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
степанакерт
ереван
азербайджан
армения
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обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, москва, степанакерт, ереван, азербайджан, армения, в мире

В НКР сообщили о более чем 670 неразорвавшихся снарядах в Степанакерте

07:12 13.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковНеразорвавшийся снаряд, оставшийся на улице Степанакерта после обстрела Степанакерта в Нагорном Карабахе
Неразорвавшийся снаряд, оставшийся на улице Степанакерта после обстрела Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Свыше 670 неразорвавшихся снарядов обнаружены в Степанакерте с начала эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
"Саперные группы департамента спасательных сил госслужбы по ЧС Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) продолжают работу по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся бомб и мин. Только в Степанакерте уже обнаружены 673 ракетных, ударных и кассетных боеприпаса", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале центра.
Отмечается, что снаряды были в основном турецкого и израильского производства. "По поручению директора службы полковника Карена Саркисяна неразорвавшиеся боеприпасы были перевезены саперами из столицы в безопасное место и уничтожены", - заявили в инфоцентре.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 12:39Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Воздушная тревога. Карабах после объявления перемирия
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСтепанакертЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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