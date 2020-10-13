В НКР сообщили о более чем 670 неразорвавшихся снарядах в Степанакерте
© РИА Новости / Валерий МельниковНеразорвавшийся снаряд, оставшийся на улице Степанакерта после обстрела Степанакерта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Свыше 670 неразорвавшихся снарядов обнаружены в Степанакерте с начала эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
"Саперные группы департамента спасательных сил госслужбы по ЧС Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) продолжают работу по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся бомб и мин. Только в Степанакерте уже обнаружены 673 ракетных, ударных и кассетных боеприпаса", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале центра.
Отмечается, что снаряды были в основном турецкого и израильского производства. "По поручению директора службы полковника Карена Саркисяна неразорвавшиеся боеприпасы были перевезены саперами из столицы в безопасное место и уничтожены", - заявили в инфоцентре.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.