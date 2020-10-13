Соколов раскрыл неожиданные подробности в деле об убийстве Ещенко
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что у нее был любовный роман с "бандитом-рецидивистом", который сильно повлиял на девушку. Об этом пишет kp.ru.
"Она связалась с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Он сейчас находится в федеральном розыске по линии Интерпола", — заявил Соколов.
Как утверждает историк, он узнал подробности о предполагаемом любовнике Ещенко во время пребывания в "бутырской тюрьме". По его мнению, "рецидивист" хотел использовать девушку в своих целях, и именно по его заданию аспирантка оставалась с Соколовым.
По словам историка, Ещенко завела любовника в момент его отъезда в Нормандию, куда Соколов отвозил своих детей. После этого, как заявил историк, она очень сильно изменилась.
"Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей. <…> Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит. Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой", — указал Соколов.
Ранее историк утверждал, что трагедия произошла как раз во время конфликта. По его словам, он хотел испугать Ещенко выстрелом, "чтобы остановить поток этого мата".
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По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.