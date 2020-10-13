https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html

Соколов раскрыл неожиданные подробности в деле об убийстве Ещенко

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что у нее был любовный роман с "бандитом-рецидивистом", который сильно повлиял... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T03:25

2020-10-13T03:25

2020-10-13T03:25

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Историк <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu/" target="_blank">Олег Соколов</a>, обвиняемый в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, заявил, что у нее был любовный роман с "бандитом-рецидивистом", который сильно повлиял на девушку. Об этом пишет <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">kp.ru.</a>Как утверждает историк, он узнал подробности о предполагаемом любовнике Ещенко во время пребывания в "бутырской тюрьме". По его мнению, "рецидивист" хотел использовать девушку в своих целях, и именно по его заданию аспирантка оставалась с Соколовым.По словам историка, Ещенко завела любовника в момент его отъезда в <a href="http://ria.ru/location_Normandija_Francija/" target="_blank" data-auto="true">Нормандию</a>, куда Соколов отвозил своих детей. После этого, как заявил историк, она очень сильно изменилась."Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей. <…> Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит. Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой", — указал Соколов.Ранее историк <a href="https://ria.ru/20201012/istorik-1579433834.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">утверждал</a>, что трагедия произошла как раз во время конфликта. По его словам, он хотел испугать Ещенко выстрелом, "чтобы остановить поток этого мата". По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.

https://ria.ru/20201012/sokolov-1579395698.html

https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html

Эрика Хы А еще ее увозили НЛО пока он спал 25

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия