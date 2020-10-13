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https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html
Соколов раскрыл неожиданные подробности в деле об убийстве Ещенко
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что у нее был любовный роман с "бандитом-рецидивистом", который сильно повлиял... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T03:25
2020-10-13T03:25
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Историк <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu/" target="_blank">Олег Соколов</a>, обвиняемый в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, заявил, что у нее был любовный роман с "бандитом-рецидивистом", который сильно повлиял на девушку. Об этом пишет <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">kp.ru.</a>Как утверждает историк, он узнал подробности о предполагаемом любовнике Ещенко во время пребывания в "бутырской тюрьме". По его мнению, "рецидивист" хотел использовать девушку в своих целях, и именно по его заданию аспирантка оставалась с Соколовым.По словам историка, Ещенко завела любовника в момент его отъезда в <a href="http://ria.ru/location_Normandija_Francija/" target="_blank" data-auto="true">Нормандию</a>, куда Соколов отвозил своих детей. После этого, как заявил историк, она очень сильно изменилась."Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей. &lt;…&gt; Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит. Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой", — указал Соколов.Ранее историк <a href="https://ria.ru/20201012/istorik-1579433834.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">утверждал</a>, что трагедия произошла как раз во время конфликта. По его словам, он хотел испугать Ещенко выстрелом, "чтобы остановить поток этого мата". По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.
https://ria.ru/20201012/sokolov-1579395698.html
https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html
А еще ее увозили НЛО пока он спал
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санкт-петербург
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Соколов раскрыл неожиданные подробности в деле об убийстве Ещенко

03:25 13.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что у нее был любовный роман с "бандитом-рецидивистом", который сильно повлиял на девушку. Об этом пишет kp.ru.
"Она связалась с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Он сейчас находится в федеральном розыске по линии Интерпола", — заявил Соколов.
Как утверждает историк, он узнал подробности о предполагаемом любовнике Ещенко во время пребывания в "бутырской тюрьме". По его мнению, "рецидивист" хотел использовать девушку в своих целях, и именно по его заданию аспирантка оставалась с Соколовым.
По словам историка, Ещенко завела любовника в момент его отъезда в Нормандию, куда Соколов отвозил своих детей. После этого, как заявил историк, она очень сильно изменилась.
Соколов в суде признается в убийстве Ещенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Обвиняемый в убийстве аспирантки Ещенко историк Соколов признал вину
"Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей. <…> Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит. Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой", — указал Соколов.
Ранее историк утверждал, что трагедия произошла как раз во время конфликта. По его словам, он хотел испугать Ещенко выстрелом, "чтобы остановить поток этого мата".
Бывшая студентка Петербургского университета Екатерина Пржигодзкая во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее
По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.
 
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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