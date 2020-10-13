https://ria.ru/20201013/provokatsii-1579504842.html

Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального

"Доказательства", которые ФРГ публикует в СМИ по делу блогера Алексея Навального, крайне неубедительны, сотрудничества с РФ по расследованию все еще нет, все... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T02:10

2020-10-13T02:10

2020-10-13T02:10

россия

дмитрий полянский

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

москва

германия

оон

берлин (город)

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<strong>ООН, 13 окт – РИА Новости.</strong> "Доказательства", которые ФРГ публикует в СМИ по делу блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, крайне неубедительны, сотрудничества с РФ по расследованию все еще нет, все это больше похоже на провокацию, заявил первый зампостпреда РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Poljanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Полянский</a>.В ходе заседания первого комитета ГА <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, ряд западных стран, включая ФРГ, призвали РФ предоставить подробную информацию по делу с предполагаемым отравлением Алексея Навального. В частности зампостпреда <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> при ООН Гюнтер Заутер, призвал Россию "пролить свет" на инцидент с Навальным и выразил недоумение в связи с тем, что уголовное дело в РФ не возбуждено.Как в свою очередь заявил Полянский, все заявления западных представителей сводятся "к голословным обвинениям в духе кто еще, если не Россия, мог это сделать"."Я хочу еще раз подчеркнуть нашим немецким друзьям, что те доказательства, которые они публикуют в СМИ и не показывают нам по Навальному, крайне неубедительны. Мы не можем открывать уголовное дело без доказательств в России. Возможно, в Германии это нормальная практика, но в России так не принято", - заявил он."Чтобы дальше вести разговор по этому делу, нам необходимо сотрудничество наших немецких и европейских друзей. Иначе ничего не получится и все будут совершенно четко понимать, что речь идет исключительно о провокации. По крайней мере, на это больше всего похоже сейчас", - отметил первый зампостпреда.По его словам, Россия призывает западные страны прекратить передергивать факты, выдвигать беспочвенные обвинения в адрес добросовестных государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия. Он также отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает перестать заниматься махинациями с целью продвижения собственных геополитических интересов.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.

https://ria.ru/20201012/navalnyy-1579436032.html

https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

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россия

москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий полянский, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, москва, германия, оон, берлин (город), в мире