Стало известно, в какой день недели москвичи чаще всего делают прививки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМобильный пункт вакцинации на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москвичи, по результатам шести недель масштабной вакцинации, чаще делают прививки от гриппа по вторникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"Первые полтора месяца программы по вакцинации от гриппа показали, что в столице люди чаще всего приходят на прививку по вторникам. Хотя пункты вакцинации, включая мобильные, работают ежедневно", - сообщили в пресс-службе.
Масштабная прививочная кампания стартовала 1 сентября. Вакцинация проводится во всех поликлиниках, также любой человек старше 18 лет может сделать прививку в мобильных пунктах вне зависимости от места регистрации при предъявлении паспорта.
Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.
Как ранее сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, в Москве работает около 450 пунктов вакцинации от гриппа: более 400 в поликлиниках, а также 44 мобильных пункта. Мобильные пункты расположены в разных частях города: 36 – на станциях метро, два — на станциях Московского центрального кольца, два — на железнодорожной платформе и четыре — в центрах госуслуг "Мои документы". Он отметил, что запасы вакцины достаточные, и посоветовал прививаться как можно раньше, чтобы избежать наложения инфекций.
Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.
12 октября, 22:36Минздрав расширил список лиц, которым необходима прививка от гриппа