https://ria.ru/20201013/privivka-1579526713.html

Стало известно, в какой день недели москвичи чаще всего делают прививки

Москвичи, по результатам шести недель масштабной вакцинации, чаще делают прививки от гриппа по вторникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:20

2020-10-13T10:20

2020-10-13T10:20

алексей хрипун

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Москвичи, по результатам шести недель масштабной вакцинации, чаще делают прививки от гриппа по вторникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Масштабная прививочная кампания стартовала 1 сентября. Вакцинация проводится во всех поликлиниках, также любой человек старше 18 лет может сделать прививку в мобильных пунктах вне зависимости от места регистрации при предъявлении паспорта.Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.Как ранее сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_KHripun_glava_departamenta_zdravookhranenija_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Хрипун</a>, в Москве работает около 450 пунктов вакцинации от гриппа: более 400 в поликлиниках, а также 44 мобильных пункта. Мобильные пункты расположены в разных частях города: 36 – на станциях метро, два — на станциях Московского центрального кольца, два — на железнодорожной платформе и четыре — в центрах госуслуг "Мои документы". Он отметил, что запасы вакцины достаточные, и посоветовал прививаться как можно раньше, чтобы избежать наложения инфекций.Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.

https://ria.ru/20201013/orvi-1579515499.html

https://ria.ru/20201012/gripp-1579495250.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей хрипун, москва, общество