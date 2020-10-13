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Стало известно, в какой день недели москвичи чаще всего делают прививки
Москвичи, по результатам шести недель масштабной вакцинации, чаще делают прививки от гриппа по вторникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:20
2020-10-13T10:20
алексей хрипун
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Москвичи, по результатам шести недель масштабной вакцинации, чаще делают прививки от гриппа по вторникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Масштабная прививочная кампания стартовала 1 сентября. Вакцинация проводится во всех поликлиниках, также любой человек старше 18 лет может сделать прививку в мобильных пунктах вне зависимости от места регистрации при предъявлении паспорта.Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.Как ранее сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_KHripun_glava_departamenta_zdravookhranenija_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Хрипун</a>, в Москве работает около 450 пунктов вакцинации от гриппа: более 400 в поликлиниках, а также 44 мобильных пункта. Мобильные пункты расположены в разных частях города: 36 – на станциях метро, два — на станциях Московского центрального кольца, два — на железнодорожной платформе и четыре — в центрах госуслуг "Мои документы". Он отметил, что запасы вакцины достаточные, и посоветовал прививаться как можно раньше, чтобы избежать наложения инфекций.Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.
https://ria.ru/20201013/orvi-1579515499.html
https://ria.ru/20201012/gripp-1579495250.html
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алексей хрипун, москва, общество

Стало известно, в какой день недели москвичи чаще всего делают прививки

10:20 13.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМобильный пункт вакцинации на Тверской улице в Москве
Мобильный пункт вакцинации на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москвичи, по результатам шести недель масштабной вакцинации, чаще делают прививки от гриппа по вторникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"Первые полтора месяца программы по вакцинации от гриппа показали, что в столице люди чаще всего приходят на прививку по вторникам. Хотя пункты вакцинации, включая мобильные, работают ежедневно", - сообщили в пресс-службе.
Масштабная прививочная кампания стартовала 1 сентября. Вакцинация проводится во всех поликлиниках, также любой человек старше 18 лет может сделать прививку в мобильных пунктах вне зависимости от места регистрации при предъявлении паспорта.
Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.
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Как ранее сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, в Москве работает около 450 пунктов вакцинации от гриппа: более 400 в поликлиниках, а также 44 мобильных пункта. Мобильные пункты расположены в разных частях города: 36 – на станциях метро, два — на станциях Московского центрального кольца, два — на железнодорожной платформе и четыре — в центрах госуслуг "Мои документы". Он отметил, что запасы вакцины достаточные, и посоветовал прививаться как можно раньше, чтобы избежать наложения инфекций.
Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.
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Алексей ХрипунМоскваОбщество
 
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