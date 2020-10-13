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Туризм
https://ria.ru/20201013/otdykh-1579538310.html
Названы популярные у туристов российские города для отдыха в конце осени
Больше всего российских туристов запланировали посетить в октябре и ноябре Сочи, Ялту и Санкт-Петербург, сообщает "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:53
2020-10-13T12:53
туристы
маршруты - туризм
отдых
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туризм
новости - туризм
ялта
москва
ессентуки
сочи
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Больше всего российских туристов запланировали посетить в октябре и ноябре Сочи, Ялту и Санкт-Петербург, сообщает "Яндекс.Путешествия".Исследование основано на результатах анализа данных бронирования отелей в разных городах России на этот период, в частности, на переходах с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.В список лидеров среди направлений внутреннего туризма также вошли Анапа, Алушта, Кисловодск, Геленджик, Севастополь, Ессентуки, Белокуриха и Светлогорск."Города черноморского побережья занимают шесть строчек среди пятнадцати самых востребованных направлений. Еще три — курорты Кавказских Минеральных Вод. Из некурортных городов, помимо Петербурга, в списке Москва, Казань и Калининград", — уточняется в сообщении сервиса.
https://ria.ru/20201013/sudislavl-1578231070.html
ялта
москва
ессентуки
сочи
кисловодск
санкт-петербург
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туристы, маршруты - туризм, отдых, туризм, новости - туризм, ялта, москва, ессентуки, сочи, кисловодск, санкт-петербург

Названы популярные у туристов российские города для отдыха в конце осени

12:53 13.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯхта, пришвартованная к набережной Ялты
Яхта, пришвартованная к набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Больше всего российских туристов запланировали посетить в октябре и ноябре Сочи, Ялту и Санкт-Петербург, сообщает "Яндекс.Путешествия".
Исследование основано на результатах анализа данных бронирования отелей в разных городах России на этот период, в частности, на переходах с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.
В список лидеров среди направлений внутреннего туризма также вошли Анапа, Алушта, Кисловодск, Геленджик, Севастополь, Ессентуки, Белокуриха и Светлогорск.
"Города черноморского побережья занимают шесть строчек среди пятнадцати самых востребованных направлений. Еще три — курорты Кавказских Минеральных Вод. Из некурортных городов, помимо Петербурга, в списке Москва, Казань и Калининград", — уточняется в сообщении сервиса.
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ТуризмтуристыМаршруты - ТуризмОтдыхТуризмНовости - ТуризмЯлтаМоскваЕссентукиСочиКисловодскСанкт-Петербург
 
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