https://ria.ru/20201013/mirotvortsy-1579597377.html

Президент Армении оценил возможность присутствия миротворцев в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян в интервью RT заявил, что оценивать возможность проведения миротворческой миссии в зоне карабахского конфликта можно будет по... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:42

2020-10-13T15:42

2020-10-13T15:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армен саркисян

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> заявил, что оценивать возможность проведения миротворческой миссии в зоне карабахского конфликта можно будет по итогам мирных переговоров."Как президент я открыт для любой идеи. В этом вопросе нет ограничений. Миротворцы будут, если согласятся две стороны. Они не могут быть на одной стороне", - сказал Саркиян, отвечая на вопрос, есть ли реальная возможность того, что миротворческая миссия может быть проведена в ходе конфликта.Отвечая на вопрос, согласен ли он с проведением миротворческой миссии, президент заявил: "Это зависит от того, как пройдут мирные переговоры."."Думаю, что все на столе (переговоров), и если у нас будет перемирие и мы вернемся за стол переговоров, обсуждаться может все… О миротворцах, мандате, задачах, графике, обо всем. Преждевременно говорить, приемлемо или нет то или другое", - цитирует Саркисяна пресс-служба..В качестве примера он привел ситуацию 90-годов. "Когда <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a> провозгласил свою независимость, тогда он был частью Советского Союза. Затем Армянская ССР заявила, что должна признать Нагорный Карабах независимым государством, а возможно и частью Армении. Однако позднее руководство Армении благоразумно прекратило этот процесс", - сказал Саркисян По его словам, в Армении понимают, что признанием создадут сложности в мирном процессе.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

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нагорно-карабахская республика

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире