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https://ria.ru/20201013/matkapital-1579569660.html
Правительство не поддержало проект о бессрочной программе маткапитала
Правительство не поддержало законопроект о продлении программы материнского капитала бессрочно, следует из отзыва кабмина, опубликованного в базе данных... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:35
2020-10-13T13:41
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
материнский капитал
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Правительство не поддержало законопроект о продлении программы материнского капитала бессрочно, следует из отзыва кабмина, опубликованного в базе данных <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>.Ранее лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> сообщил, что депутаты от СР внесут в Госдуму законопроект о бессрочном продлении материнского капитала и его индексации. Позже во вторник законопроект появился в базе данных нижней палаты парламента."Реализация предлагаемых изменений потребует увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых на цели реализации федерального закона. В связи с этим следует учитывать положения статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми принимаемый нормативный правовой акт, предусматривающий̆ увеличение или введение новых видов расходных обязательств, должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств. Законопроект таких норм не содержит. С учетом изложенного правительство не поддерживает представленный законопроект", - говорится в отзыве правительства.
https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html
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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, материнский капитал, правительство рф, общество

Правительство не поддержало проект о бессрочной программе маткапитала

13:35 13.10.2020 (обновлено: 13:41 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект о продлении программы материнского капитала бессрочно, следует из отзыва кабмина, опубликованного в базе данных Госдумы.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что депутаты от СР внесут в Госдуму законопроект о бессрочном продлении материнского капитала и его индексации. Позже во вторник законопроект появился в базе данных нижней палаты парламента.
"Реализация предлагаемых изменений потребует увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых на цели реализации федерального закона. В связи с этим следует учитывать положения статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми принимаемый нормативный правовой акт, предусматривающий̆ увеличение или введение новых видов расходных обязательств, должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств. Законопроект таких норм не содержит. С учетом изложенного правительство не поддерживает представленный законопроект", - говорится в отзыве правительства.
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Минтруд рассказал, как семьи используют маткапитал
 
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФМатеринский капиталПравительство РФОбщество
 
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