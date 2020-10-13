https://ria.ru/20201013/matkapital-1579569660.html
Правительство не поддержало проект о бессрочной программе маткапитала
Правительство не поддержало законопроект о продлении программы материнского капитала бессрочно, следует из отзыва кабмина, опубликованного в базе данных... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:35
2020-10-13T13:35
2020-10-13T13:41
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
материнский капитал
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_216:654:2694:2048_1400x0_80_0_0_aee98afc5171339f75bee2b6dbe85890.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Правительство не поддержало законопроект о продлении программы материнского капитала бессрочно, следует из отзыва кабмина, опубликованного в базе данных <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>.Ранее лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> сообщил, что депутаты от СР внесут в Госдуму законопроект о бессрочном продлении материнского капитала и его индексации. Позже во вторник законопроект появился в базе данных нижней палаты парламента."Реализация предлагаемых изменений потребует увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых на цели реализации федерального закона. В связи с этим следует учитывать положения статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми принимаемый нормативный правовой акт, предусматривающий̆ увеличение или введение новых видов расходных обязательств, должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств. Законопроект таких норм не содержит. С учетом изложенного правительство не поддерживает представленный законопроект", - говорится в отзыве правительства.
https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_85c0b3fa441ea146a75e3c24a857ce19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, материнский капитал, правительство рф, общество