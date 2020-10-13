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Лавров обсудил с Боррелем Белоруссию, Украину и Нагорный Карабах
Министр иностранных дел России в телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем обсудил ситуацию вокруг Белоруссии, урегулирование... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:01
2020-10-13T15:01
госпитализация алексея навального
нагорный карабах
совет ес
александр лукашенко
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
белоруссия
украина
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России в телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепом Боррелем</a> обсудил ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, урегулирование на Украине и <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, сообщили в МИД РФ.Телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе ЕС.Боррель со своей стороны проинформировал <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Лаврова</a> об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое прошло 12 октября.Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, технические органы союза займутся завершением процедуры. Он также сообщил, что министры иностранных дел стран-членов ЕС дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20200925/evrosoyuz-1577790918.html
нагорный карабах
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госпитализация алексея навального, нагорный карабах, совет ес, александр лукашенко, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, белоруссия, украина, в мире

Лавров обсудил с Боррелем Белоруссию, Украину и Нагорный Карабах

15:01 13.10.2020
 
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель во время встречи Братиславе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель во время встречи Братиславе - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России в телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем обсудил ситуацию вокруг Белоруссии, урегулирование на Украине и Нагорный Карабах, сообщили в МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе ЕС.
"Также рассмотрен ряд актуальных международных тем, включая реальное положение дел с выполнением Минских договоренностей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи нагорно-карабахского урегулирования в соответствии с московским заявлением министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также ситуацию вокруг Республики Беларусь", - говорится в сообщении МИД.
Боррель со своей стороны проинформировал Лаврова об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое прошло 12 октября.
Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, технические органы союза займутся завершением процедуры. Он также сообщил, что министры иностранных дел стран-членов ЕС дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны Александр Лукашенко.
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Госпитализация Алексея НавальногоНагорный КарабахСовет ЕСАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзБелоруссияУкраинаВ мире
 
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