https://ria.ru/20201013/lavrov-1579588358.html

Лавров обсудил с Боррелем Белоруссию, Украину и Нагорный Карабах

Министр иностранных дел России в телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем обсудил ситуацию вокруг Белоруссии, урегулирование... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:01

2020-10-13T15:01

2020-10-13T15:01

госпитализация алексея навального

нагорный карабах

совет ес

александр лукашенко

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

белоруссия

украина

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России в телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепом Боррелем</a> обсудил ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, урегулирование на Украине и <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, сообщили в МИД РФ.Телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе ЕС.Боррель со своей стороны проинформировал <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Лаврова</a> об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое прошло 12 октября.Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, технические органы союза займутся завершением процедуры. Он также сообщил, что министры иностранных дел стран-членов ЕС дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20200925/evrosoyuz-1577790918.html

нагорный карабах

белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, нагорный карабах, совет ес, александр лукашенко, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, белоруссия, украина, в мире