https://ria.ru/20201013/dialog-1579670842.html

Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"

Европейский союз "играет с огнем", вводя против России необоснованные санкции и провоцируя ее на прекращение двустороннего диалога, сказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T22:45

2020-10-13T22:45

2020-10-13T23:17

россия

европарламент

тьерри мариани

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

политика

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Европейский союз "играет с огнем", вводя против России необоснованные санкции и провоцируя ее на прекращение двустороннего диалога, сказал РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> от фракции "Идентичность и демократия" <a href="http://ria.ru/person_Terri_Mariani/" target="_blank" data-auto="true">Тьерри Мариани</a>.По его словам, Россия не может не реагировать на неоднократное введение санкций. "Наступает момент, когда государство, сталкивающиеся с необоснованными санкциями, уже не может оставлять это без ответа и как ни в чем не бывало продолжать вести диалог. Поэтому я считаю, что <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> играет с огнем", - указал парламентарий.Он подчеркнул, что в международных отношениях опасно "подставлять другую щеку, если тебя по одной уже ударили". "К сожалению, прекращение диалога в такой ситуации логично. Когда ваш партнер вводит санкции без оснований, и при этом неоднократно, теряется причина продолжать какой-либо диалог", - высказал мнение собеседник агентства.По мнению политика, Европа в отношениях с РФ следует за странами <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. "Это опасна игра, которая обернется в итоге против наших же интересов", - заключил Мариани.Главы МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в понедельник на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a> достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Как сообщил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, технические органы союза займутся завершением процедуры.Ранее во вторник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя, в том числе, ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

https://ria.ru/20200619/1573126967.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, тьерри мариани, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, политика