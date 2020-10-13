Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/dialog-1579670842.html
Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
Европейский союз "играет с огнем", вводя против России необоснованные санкции и провоцируя ее на прекращение двустороннего диалога, сказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:45
2020-10-13T23:17
россия
европарламент
тьерри мариани
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579618012_0:0:2746:1546_1400x0_80_0_0_18f388d3814039b43bda7e8d77f6b929.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Европейский союз "играет с огнем", вводя против России необоснованные санкции и провоцируя ее на прекращение двустороннего диалога, сказал РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> от фракции "Идентичность и демократия" <a href="http://ria.ru/person_Terri_Mariani/" target="_blank" data-auto="true">Тьерри Мариани</a>.По его словам, Россия не может не реагировать на неоднократное введение санкций. "Наступает момент, когда государство, сталкивающиеся с необоснованными санкциями, уже не может оставлять это без ответа и как ни в чем не бывало продолжать вести диалог. Поэтому я считаю, что <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> играет с огнем", - указал парламентарий.Он подчеркнул, что в международных отношениях опасно "подставлять другую щеку, если тебя по одной уже ударили". "К сожалению, прекращение диалога в такой ситуации логично. Когда ваш партнер вводит санкции без оснований, и при этом неоднократно, теряется причина продолжать какой-либо диалог", - высказал мнение собеседник агентства.По мнению политика, Европа в отношениях с РФ следует за странами <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. "Это опасна игра, которая обернется в итоге против наших же интересов", - заключил Мариани.Главы МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в понедельник на встрече в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a> достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Как сообщил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, технические органы союза займутся завершением процедуры.Ранее во вторник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, комментируя, в том числе, ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html
https://ria.ru/20200619/1573126967.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579618137_0:0:2298:1723_1400x0_80_0_0_6fd51187c197a543af392d0269a4d03e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, европарламент, тьерри мариани, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, политика

Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"

22:45 13.10.2020 (обновлено: 23:17 13.10.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Европейский союз "играет с огнем", вводя против России необоснованные санкции и провоцируя ее на прекращение двустороннего диалога, сказал РИА Новости депутат Европарламента от фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани.

"Нет каких-либо доказательств вины российских властей, ЕС принимает санкции, и создается новое понятие в международном праве: презумпция виновности. Это противоречит международному праву. Мы видим, что это чисто политическое решение", - считает европейский депутат.

Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 08:00
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
По его словам, Россия не может не реагировать на неоднократное введение санкций. "Наступает момент, когда государство, сталкивающиеся с необоснованными санкциями, уже не может оставлять это без ответа и как ни в чем не бывало продолжать вести диалог. Поэтому я считаю, что Европа играет с огнем", - указал парламентарий.
Он подчеркнул, что в международных отношениях опасно "подставлять другую щеку, если тебя по одной уже ударили". "К сожалению, прекращение диалога в такой ситуации логично. Когда ваш партнер вводит санкции без оснований, и при этом неоднократно, теряется причина продолжать какой-либо диалог", - высказал мнение собеседник агентства.
По мнению политика, Европа в отношениях с РФ следует за странами Балтии и Польши. "Это опасна игра, которая обернется в итоге против наших же интересов", - заключил Мариани.
Британская газета The Guardian - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
19 июня, 08:00
На Западе требуют закрыть "газету расистов". Россию уже обвинили
Главы МИД стран Евросоюза в понедельник на встрече в Люксембурге достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Как сообщил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, технические органы союза займутся завершением процедуры.
Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя, в том числе, ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
 
Обсудить6
РоссияЕвропарламентТьерри МарианиСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния