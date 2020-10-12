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https://ria.ru/20201012/zelenskiy-1579378824.html
Зеленский готов уйти с поста президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну в Донбассе. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:52
2020-10-12T11:55
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Президент Украины Владимир Зеленский в интервью <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZctsW8Tpx8Tz9Ln4KUmR3g" target="_blank" rel="nofollow noopener">BBC</a> заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну в Донбассе.На прошлой неделе Зеленский заявил, что украинским властям не удастся остановить конфликт в Донбассе без диалога с Россией. Он пояснил, что "поддержка западных партнеров — это отдельный кейс", но восстановить Украину и вернуть все территории без России не получится. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимир Зеленский</a> занимает пост президента Украины с 20 мая 2019 года.
https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html
Тебе Россия уже тысячу раз говорила - разговаривай с Донбассом ! О чём ты собрался разговаривать с Россией? Говори с людьми Донбасса!
141
А чего за неё цепляться, ладно бы сам мог что-то решать. А так в кредитной каторге. Просто озвучивает то что присылают по электронной почте те кто дал кредиты. Хочешь быть независимым? Будь готов прожить в нищите и умываться кровью. Только так даётся свобода. Ну и затыкать 5е колонны. Кому не ясно смотрите как Россия в начале 20го века реально становилась свобода от европы. Это не простое дело. Гораздо проще отстёгивать дань как сейчас и делать мульку независимости.
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украина
РИА Новости
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РИА Новости
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ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский готов уйти с поста президента Украины

11:52 12.10.2020 (обновлено: 11:55 12.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну в Донбассе.

"Для меня это вообще не проблема. Я не цепляюсь за рейтинги и власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю", — пояснил он.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что украинским властям не удастся остановить конфликт в Донбассе без диалога с Россией. Он пояснил, что "поддержка западных партнеров — это отдельный кейс", но восстановить Украину и вернуть все территории без России не получится.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Владимир Зеленский занимает пост президента Украины с 20 мая 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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