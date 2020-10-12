https://ria.ru/20201012/vybros-1579468689.html

На Камчатке нашли новые места выброса животных на берег

Массовая гибель гидробионтов зафиксирована еще на двух участках прибрежных вод Камчатки, заявил глава региона Владимир Солодов. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:53

2020-10-12T18:53

2020-10-12T18:53

загрязнение воды на камчатке

россия

владимир солодов

дальневосточный федеральный университет

российская академия наук

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Массовая гибель гидробионтов зафиксирована еще на двух участках прибрежных вод Камчатки, заявил глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Также, по словам губернатора, в понедельник поступили видеосвидетельства "от очевидцев от Охотского побережья на восточном побережье Камчатки, где также наблюдается массовый выброс гидробионтов, а также рыб".Солодов уточнил, что это наблюдается локально на участке шириной примерно 50 метров. Соседние пляжи, по свидетельству очевидцев, чистые.Он уточнил, что обратился в правительство РФ с предложением в кратчайшие сроки инициировать комплексный научный проект по изучению этого явления.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".Вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Андрей Адрианов в понедельник заявил, что морских животных на Камчатке убили токсины, в массовом количестве выделившийся особыми микроводорослями Gymnodinium. Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> опровергли все версии загрязнения прибрежных вод Камчатки, кроме цветения микроводорослей, их токсин найден в пробах воды и желтой пены.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-12T18:53 true PT1M09S

Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки. 2020-10-12T18:53 true PT3M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, россия, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), происшествия