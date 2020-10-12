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На Камчатке нашли новые места выброса животных на берег
Массовая гибель гидробионтов зафиксирована еще на двух участках прибрежных вод Камчатки, заявил глава региона Владимир Солодов. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:53
2020-10-12T18:53
загрязнение воды на камчатке
россия
владимир солодов
дальневосточный федеральный университет
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Массовая гибель гидробионтов зафиксирована еще на двух участках прибрежных вод Камчатки, заявил глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Также, по словам губернатора, в понедельник поступили видеосвидетельства "от очевидцев от Охотского побережья на восточном побережье Камчатки, где также наблюдается массовый выброс гидробионтов, а также рыб".Солодов уточнил, что это наблюдается локально на участке шириной примерно 50 метров. Соседние пляжи, по свидетельству очевидцев, чистые.Он уточнил, что обратился в правительство РФ с предложением в кратчайшие сроки инициировать комплексный научный проект по изучению этого явления.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".Вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Андрей Адрианов в понедельник заявил, что морских животных на Камчатке убили токсины, в массовом количестве выделившийся особыми микроводорослями Gymnodinium. Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> опровергли все версии загрязнения прибрежных вод Камчатки, кроме цветения микроводорослей, их токсин найден в пробах воды и желтой пены.
россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
2020-10-12T18:53
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Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки
На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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загрязнение воды на камчатке, россия, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Камчатке нашли новые места выброса животных на берег

18:53 12.10.2020
 
© Фото : ДВФУУченый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже
Ученый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : ДВФУ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт - РИА Новости. Массовая гибель гидробионтов зафиксирована еще на двух участках прибрежных вод Камчатки, заявил глава региона Владимир Солодов.

"Сегодня мы получили данные с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка, о том, что то массовое падение гидробионтов, которое мы видели на глубине 5-10 метров в районе Авачинской бухты, южнее, в сторону Вилючинской бухты, наблюдается и южнее", - сказал Солодов в видеокомментарии, размещенном на его странице в Facebook.

Экологическая катастрофа на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

 Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

Основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов во время брифинга губернатора Камчатского края Владимира Солодова на Халактырском пляже
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю берет пробу морской воды
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Природоохранная прокуратура начала проверку.

Рыбак демонстрирует свежевыловленного живого краба
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

Выброшенная на берег Авачинской губы морская звезда
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

Рейд по берегу Авачинского залива на Камчатке
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю демонстрирует изъятые со дна морского ежа и морскую звезду
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

Запрещающий знак на берегу Авачинской губы
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Также, по словам губернатора, в понедельник поступили видеосвидетельства "от очевидцев от Охотского побережья на восточном побережье Камчатки, где также наблюдается массовый выброс гидробионтов, а также рыб".
Солодов уточнил, что это наблюдается локально на участке шириной примерно 50 метров. Соседние пляжи, по свидетельству очевидцев, чистые.

"Но все равно это означает, что мы точно не можем говорить, что источником загрязнения был локальный техногенный объект в районе Петропавловска. Мы столкнулись с масштабным новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить. Почти наверняка оно связано тем или иным способом с деятельностью человека, изменением климата, загрязняющими эффектами на мировой океан, которые мы – человечество – оказываем", - добавил губернатор.

Он уточнил, что обратился в правительство РФ с предложением в кратчайшие сроки инициировать комплексный научный проект по изучению этого явления.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.
Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
Вице-президент РАН Андрей Адрианов в понедельник заявил, что морских животных на Камчатке убили токсины, в массовом количестве выделившийся особыми микроводорослями Gymnodinium. Ученые Дальневосточного федерального университета опровергли все версии загрязнения прибрежных вод Камчатки, кроме цветения микроводорослей, их токсин найден в пробах воды и желтой пены.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеРоссияВладимир СолодовДальневосточный федеральный университетРоссийская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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