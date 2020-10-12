https://ria.ru/20201012/ucheniya-1579437336.html

Шойгу рассказал, как прошли учения "Кавказ-2020"

Войска в ходе крупнейших в этом году в России учений "Кавказ-2020" отработали на "отлично", сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:19

2020-10-12T16:19

2020-10-12T16:23

россия

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576779062_0:289:3098:2032_1400x0_80_0_0_2de3d233e847fd85418a24df917338ed.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Войска в ходе крупнейших в этом году в России учений "Кавказ-2020" отработали на "отлично", сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>."Созданная коалиционная группировка показала отличные результаты при выполнении задач по разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму", - рассказал он, подводя итоги учений.В военные учениях, помимо России, участвовали <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянма</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистан</a>. Было задействовано почти 79,5 тысяч военнослужащих, до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.Учения раскинулись на территории более чем в тысячу километров на шести общевойсковых и двух авиационных полигонах, а также в Черном и <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийском морях</a>.В учениях, помимо России, участвовали Армения, Белоруссия, Китай, Мьянма и Пакистан, которые в совокупности делегировали 858 человек.Пять государств направили на "Кавказ-2020" своих наблюдателей. Это Азербайджан, Индия, Индонезия, Казахстан и Иран."Несмотря на отдельные карантинные ограничения, Вооруженные силы продемонстрировали возросшие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности РФ", - констатировал министр.По словам Шойгу, были соблюдены все требования Венского документа 2011 года относительно численности военных и техники Сухопутных войск, ВМФ и ВВС в ходе учений, проводимых под единым командованием.Это, подчеркнул министр, подтвердили инспекционные группы Германии и Дании, а также совместные миссии Германии, Румынии и Франции, которые работали в рамках Договора по открытому небу в период активной фазы учений."Демонстрируя максимальную открытость, мы в инициативном порядке довели информацию об учениях до всех стран - участниц ОБСЕ и штаб-квартиры НАТО", - сказал Шойгу.Военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Москве, были заранее поставлены в известность о целях и задачах учений, районах их проведения, а также о привлекаемых силах.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/kavkaz-2020-1577787223.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шойгу, безопасность