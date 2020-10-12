https://ria.ru/20201012/ucheniya-1579382855.html

В Белоруссии начались учения ОДКБ

В Белоруссии начались учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2020", в них участвуют более 900 человек и свыше 120... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:08

2020-10-12T12:08

2020-10-12T12:08

минобороны армении

бтр-82

центральный военный округ

ми-24

одкб

белоруссия

таджикистан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> начались учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2020", в них участвуют более 900 человек и свыше 120 единиц техники, сообщил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов."В Белоруссии началось учение <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> "Нерушимое братство-2020". Миротворцы ОДКБ отрабатывают совместную операцию в восточно-европейском регионе", - сообщил Зайнетдинов.Он отметил, что к учениям привлечены "более 900 человек и свыше 120 единиц техники".Ранее сообщалось, что в период с 12 по 16 октября в <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Витебской области</a> на полигоне "Лосвидо" состоится командно-штабное учение ОДКБ "Нерушимое братство-2020". По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Белоруссии</a>, в учениях примут участие контингенты государств-членов ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям; планируется участие представителей Международного комитета Красного Креста в качестве наблюдателей.По данным Центрального военного округа, от РФ к учению привлечены более 140 военнослужащих <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_voennyjj_okrug/" target="_blank" data-auto="true">ЦВО</a>, около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры <a href="http://ria.ru/product_BTR-82/" target="_blank" data-auto="true">БТР-82А</a>, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", вертолеты Ми-8АМТШ-В и <a href="http://ria.ru/product_Mi_24/" target="_blank" data-auto="true">Ми-24</a>.В ОДКБ входят <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>, Белоруссия, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a>, Россия и <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистан</a>. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> ранее сообщило, что пропустит "Нерушимое братство-2020" на фоне обстановки в Карабахе.Учения проводятся ежегодно с 2012 года на территории одной из стран-участниц ОДКБ.

https://ria.ru/20201008/boeviki-1578865862.html

https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578868643.html

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белоруссия

таджикистан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, бтр-82, центральный военный округ, ми-24, одкб, белоруссия, таджикистан, армения, в мире