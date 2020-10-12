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На учениях "Кавказ-2020" впервые применили новейшую огнеметную систему
На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" российские военные успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа, а также... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:46
2020-10-12T17:35
тос-2
россия
воздушно-десантные войска россии
сергей шойгу
безопасность
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" российские военные успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа, а также впервые использовали тяжелую огнеметную систему, сообщил министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, подводя итоги маневров."Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника", — сказал он.По словам министра, на учениях <a href="http://ria.ru/organization__39/" target="_blank" data-auto="true">ВДВ</a> впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин. А инженерные подразделения Южного военного округа "сорвали подход" резервов условного противника с помощью двухкилометрового огневого вала."В рамках основного этапа учения российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему "<a href="http://ria.ru/product_tos_2/" target="_blank" data-auto="true">ТОС-2</a>", — добавил Шойгу.Кроме того, участники учений отработали наиболее эффективные способы уничтожения "джихад-мобилей", которые подсказал опыт, полученный в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Всего в "Кавказе-2020" участвовало почти 79,5 тысячи военнослужащих, около 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.При этом, подчеркнул Шойгу, соблюдались все требования Венского документа 2011 года к численности военнослужащих и военной техники на учениях.По его словам, это подтвердили инспекторы из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a>, а также совместные миссии Германии, <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, которые работали в рамках Договора по открытому небу.
https://ria.ru/20201012/ucheniya-1579437336.html
Лучше б что-то созидательное сделали, чем опять оружие. У кого-то мания
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Горжусь за наши Вооружённые силы после 40 лет перерыва. Сам служил в 1978-80г. Живы Армия и Флот - жива Россия, поэтому тут и плюются ядом враги России. Не даром, прежде чем развалить СССР, Горбачёв развалил Вооружённые Силы, теперь с их возрождения и Россия возрождается.
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тос-2, россия, воздушно-десантные войска россии, сергей шойгу, безопасность

На учениях "Кавказ-2020" впервые применили новейшую огнеметную систему

16:46 12.10.2020 (обновлено: 17:35 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 "Буратино" на форуме "Армия-2018". 22 августа 2018
Тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино на форуме Армия-2018. 22 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" российские военные успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа, а также впервые использовали тяжелую огнеметную систему, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги маневров.
"Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника", — сказал он.
По словам министра, на учениях ВДВ впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин. А инженерные подразделения Южного военного округа "сорвали подход" резервов условного противника с помощью двухкилометрового огневого вала.
"В рамках основного этапа учения российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему "ТОС-2", — добавил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 16:19
Шойгу рассказал, как прошли учения "Кавказ-2020"
Кроме того, участники учений отработали наиболее эффективные способы уничтожения "джихад-мобилей", которые подсказал опыт, полученный в Сирии.
Всего в "Кавказе-2020" участвовало почти 79,5 тысячи военнослужащих, около 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.
При этом, подчеркнул Шойгу, соблюдались все требования Венского документа 2011 года к численности военнослужащих и военной техники на учениях.
По его словам, это подтвердили инспекторы из Германии и Дании, а также совместные миссии Германии, Румынии и Франции, которые работали в рамках Договора по открытому небу.
Ракеты, истребители и боевые корабли: стратегические учения "Кавказ-2020"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

Вертолет Ми-8 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Алушук в Астраханской области
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

Истребители Су-30 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

Вертолет Ми-35 и буксирное судно во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

Истребитель Су-30 на стратегических командно-штабных учениях Кавказ-2020
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

Десантник во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

Десантные катера (на первом плане), буксирное судно (в центре) и ракетный катер во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

Бронетранспортёр БТР-82А во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
14 из 14

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
 
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ТОС-2РоссияВоздушно-десантные войска РоссииСергей ШойгуБезопасность
 
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