https://ria.ru/20201012/tos-1579443288.html

На учениях "Кавказ-2020" впервые применили новейшую огнеметную систему

На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" российские военные успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа, а также... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:46

2020-10-12T16:46

2020-10-12T17:35

тос-2

россия

воздушно-десантные войска россии

сергей шойгу

безопасность

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" российские военные успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа, а также впервые использовали тяжелую огнеметную систему, сообщил министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, подводя итоги маневров."Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника", — сказал он.По словам министра, на учениях <a href="http://ria.ru/organization__39/" target="_blank" data-auto="true">ВДВ</a> впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин. А инженерные подразделения Южного военного округа "сорвали подход" резервов условного противника с помощью двухкилометрового огневого вала."В рамках основного этапа учения российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему "<a href="http://ria.ru/product_tos_2/" target="_blank" data-auto="true">ТОС-2</a>", — добавил Шойгу.Кроме того, участники учений отработали наиболее эффективные способы уничтожения "джихад-мобилей", которые подсказал опыт, полученный в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Всего в "Кавказе-2020" участвовало почти 79,5 тысячи военнослужащих, около 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.При этом, подчеркнул Шойгу, соблюдались все требования Венского документа 2011 года к численности военнослужащих и военной техники на учениях.По его словам, это подтвердили инспекторы из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a>, а также совместные миссии Германии, <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, которые работали в рамках Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20201012/ucheniya-1579437336.html

Слава Е Лучше б что-то созидательное сделали, чем опять оружие. У кого-то мания 127

Александр Нелиберда Горжусь за наши Вооружённые силы после 40 лет перерыва. Сам служил в 1978-80г. Живы Армия и Флот - жива Россия, поэтому тут и плюются ядом враги России. Не даром, прежде чем развалить СССР, Горбачёв развалил Вооружённые Силы, теперь с их возрождения и Россия возрождается. 50

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тос-2, россия, воздушно-десантные войска россии, сергей шойгу, безопасность