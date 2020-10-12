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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/stepanakert-1579339515.html
Ночь в Степанакерте прошла спокойно
Ночь в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T06:01
2020-10-12T06:01
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Ночь в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости.Начиная с вечера воскресенья в городе не включают сирену воздушной тревоги, не слышно и взрывов снарядов. Тем не менее большинство оставшегося в городе населения предпочитает ночевать в подвалах и бомбоубежищах, опасаясь возобновления обстрелов. В <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> не горит уличное освещение и практически не включают свет в окнах, чтобы не привлекать внимания беспилотников и не давать им возможности ориентироваться.Вечером в воскресенье инфоцентр непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> нарушил перемирие и нанес удары на южном направлении, применяя бронетехнику и ракетно-артиллерийские средства. Отмечалось, что подразделения Армии обороны Карабаха подавили действия противника.Также инфоцентр сообщил, что Степанакерт "снова подвергается нападению", в городе звучали взрывы.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В ходе многочасовых переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 9 октября Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578065614.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
армения
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обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, москва, сша, азербайджан, армения, в мире

Ночь в Степанакерте прошла спокойно

06:01 12.10.2020
 
© РИА НовостиСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 12 окт - РИА Новости. Ночь в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости.
Начиная с вечера воскресенья в городе не включают сирену воздушной тревоги, не слышно и взрывов снарядов. Тем не менее большинство оставшегося в городе населения предпочитает ночевать в подвалах и бомбоубежищах, опасаясь возобновления обстрелов. В Степанакерте не горит уличное освещение и практически не включают свет в окнах, чтобы не привлекать внимания беспилотников и не давать им возможности ориентироваться.
Вечером в воскресенье инфоцентр непризнанной НКР заявил, что Баку нарушил перемирие и нанес удары на южном направлении, применяя бронетехнику и ракетно-артиллерийские средства. Отмечалось, что подразделения Армии обороны Карабаха подавили действия противника.
Также инфоцентр сообщил, что Степанакерт "снова подвергается нападению", в городе звучали взрывы.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
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В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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