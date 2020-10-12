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https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579371912.html
Румыния поддержит санкции Евросоюза против России из-за Навального
Румыния на заседании глав МИД Евросоюза в понедельник в Люксембурге поддержит введение санкций Европейского союза против России из-за дела Алексея Навального, а РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:22
2020-10-12T11:22
госпитализация алексея навального
александр шульгин
латинская америка
александр лукашенко
алексей навальный
евросоюз
мид румынии
франция
румыния
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румыния</a> на заседании глав МИД <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a> поддержит введение санкций Европейского союза против России из-за дела <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, а также расширение европейских санкций по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил глава МИД Румынии <a href="http://ria.ru/person_Bogdan_Auresku/" target="_blank" data-auto="true">Богдан Ауреску</a> перед началом заседания."Мы приветствуем недавно введенные санкции по Белоруссии, которые мы очень поддерживали. Но этого недостаточно. Мы видим интенсификацию репрессий, включая последние выходные дни. Мы видим, что режим не намерен начинать диалог с оппозицией. Мы поддерживаем расширение санкций, присоединяемся к тем странам, которые требуют расширения списка индивидуальных санкций, включая <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>", - сказал он.Ауреску добавил, что в случае дальнейшего ухудшения обстановки в Белоруссии Румыния поддержит также введение экономических антибелорусских санкций.Ауреску подчеркнул, что Румыния выступает также за введение санкций в отношении России по делу Алексея Навального."Румыния уже заявляла, что поддерживает санкции против России по Навальному. Россия не провела необходимое прозрачное расследование отравления. Россия не сотрудничала с ОЗХО. Ничего этого не произошло. И после того как ОЗХО подтвердила факт отравления, мы считаем, что сейчас правильный момент введения санкций, и мы их поддержим в ходе сегодняшнего заседания", - сказал глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Rumynii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Румынии</a>.Совет глав МИД ЕС в понедельник в Люксембурге обсуждает отношения с Россией, ситуацию в Белоруссии, конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, а также диалог <a href="http://ria.ru/location_Pristina/" target="_blank" data-auto="true">Приштины</a> и <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграда</a>, связи со странами <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a> и <a href="http://ria.ru/location_karibskiy-basseyn/" target="_blank" data-auto="true">Карибского бассейна</a>, ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a> и План действий ЕС по защите прав человека и демократии на 2020-2024 годы.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://ria.ru/20201010/mid-1579200756.html
https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579174736.html
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579061201.html
https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html
Ужасная нововсть. Если Румыния присоединится к санкциям, это убьет Россию 😁
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Цыган прям забыли спросить
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латинская америка
франция
румыния
РИА Новости
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Новости
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госпитализация алексея навального, александр шульгин, латинская америка, александр лукашенко, алексей навальный, евросоюз, мид румынии, франция, румыния, в мире

Румыния поддержит санкции Евросоюза против России из-за Навального

11:22 12.10.2020
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Румыния на заседании глав МИД Евросоюза в понедельник в Люксембурге поддержит введение санкций Европейского союза против России из-за дела Алексея Навального, а также расширение европейских санкций по Белоруссии, заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску перед началом заседания.
"Мы приветствуем недавно введенные санкции по Белоруссии, которые мы очень поддерживали. Но этого недостаточно. Мы видим интенсификацию репрессий, включая последние выходные дни. Мы видим, что режим не намерен начинать диалог с оппозицией. Мы поддерживаем расширение санкций, присоединяемся к тем странам, которые требуют расширения списка индивидуальных санкций, включая Александра Лукашенко", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 16:11
Германия не отвечает на запросы Генпрокуратуры по Навальному, заявил МИД
Ауреску добавил, что в случае дальнейшего ухудшения обстановки в Белоруссии Румыния поддержит также введение экономических антибелорусских санкций.
Ауреску подчеркнул, что Румыния выступает также за введение санкций в отношении России по делу Алексея Навального.
"Румыния уже заявляла, что поддерживает санкции против России по Навальному. Россия не провела необходимое прозрачное расследование отравления. Россия не сотрудничала с ОЗХО. Ничего этого не произошло. И после того как ОЗХО подтвердила факт отравления, мы считаем, что сейчас правильный момент введения санкций, и мы их поддержим в ходе сегодняшнего заседания", - сказал глава МИД Румынии.
Совет глав МИД ЕС в понедельник в Люксембурге обсуждает отношения с Россией, ситуацию в Белоруссии, конфликт в Нагорном Карабахе, а также диалог Приштины и Белграда, связи со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, ситуацию в Венесуэле и План действий ЕС по защите прав человека и демократии на 2020-2024 годы.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 14:23
МИД ответил на заявление немецкого министра по ситуации с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 16:29
Американский политик назвал цели сотрудничества ЦРУ с Навальным
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 03:13
Врач назвал дозу алкоголя в анализах Навального при его госпитализации
 
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Госпитализация Алексея НавальногоАлександр ШульгинЛатинская АмерикаАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйЕвросоюзМИД РумынииФранцияРумынияВ мире
 
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