https://ria.ru/20201012/razgovor-1579347998.html

Володин провел телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл телефонный разговор со спикером Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T08:58

2020-10-12T08:58

2020-10-12T09:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

москва

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арарат мирзоян

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вячеслав володин

армения

политика

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<strong>МОСКВА/ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. </strong>Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> провёл телефонный разговор со спикером Национального Собрания <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_ararat-mirzoyan/" target="_blank" data-auto="true">Араратом Мирзояном</a>, говорится в сообщении на сайте Думы."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны", - уточняется на сайте ГД.В пресс-службе парламента Армении в свою очередь сообщили, что беседа состоялась в воскресенье, "руководитель парламента Армении рассказал российскому коллеге" о ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В ходе многочасовых переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 9 октября Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201010/armeniya-1579137985.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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