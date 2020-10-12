https://ria.ru/20201012/protest-1579452459.html

В Минске закрыли станцию метро из-за акции протеста пенсионеров

Станция метро "Площадь Якуба Коласа" в Минске временно закрыта на вход и выход на фоне акции протеста пенсионеров, сообщила в понедельник пресс-служба подземки... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:28

2020-10-12T17:28

2020-10-12T18:29

протесты в белоруссии

александр лукашенко

гродно

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579461969_0:35:1280:755_1400x0_80_0_0_978fba87805335cc24b4eb8413d6e842.jpg

<strong>МИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Станция метро "Площадь Якуба Коласа" в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> временно закрыта на вход и выход на фоне акции протеста пенсионеров, сообщила в понедельник пресс-служба подземки белорусской столицы.В Минске в понедельник днем началась акция протеста, в которой участвуют в основном люди пенсионного возраста. Изначально они собрались на площади Независимости, откуда двинулись колонной по центральному проспекту – проспекту Независимости – к площади Якуба Коласа."Двенадцатого октября в 17.05 (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро "Площадь Якуба Коласа". Поезда следуют без остановки на данной станции. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале метрополитена.Неделю назад в Минске пенсионеры проводили подобное несанкционированное мероприятие. При этом, как сообщают белорусские СМИ, акции протеста пенсионеров в этот раз проходят и в других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> – <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a>, <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> и <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201012/belorussiya-1579440386.html

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579028349.html

Василий Кнутт Плохи дела у Луки, раз пенсионеры в бой пошли. 12

1

гродно

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, гродно, минск, белоруссия, в мире