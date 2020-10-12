Двухэтажный поезд открыл движение из Мурманска по новому ж/д мосту
© Фото : Правительство Мурманской областиДвухэтажный поезд перед отправлением из Мурманска в Санкт-Петербург
© Фото : Правительство Мурманской области
МУРМАНСК, 12 окт - РИА Новости. Первый пассажирский поезд – двухэтажный состав - отправился утром в понедельник с мурманского вокзала в направлении Санкт-Петербурга, пройдя по новому железнодорожному мосту, введенному в строй после обрушения прежнего в результате паводка, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня запускается новый современный двухэтажный поезд. Это хороший подарок всем жителям области и гостям, чтобы быстрее и комфортнее добираться до северной столицы и возвращаться домой", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНовый железнодорожный мост через реку Кола под Мурманском
Новый железнодорожный мост через реку Кола под Мурманском
"Для нашей компании это значимое событие, мы продолжаем развивать линейку нового подвижного состава, данные вагоны - новый состав, инновационный, комфортабельный, состоит полностью из купейных вагонов, при этом цена билета сильно не отличается от стоимости плацкарта в традиционном поезде", - отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.
Он пояснил, что введение этого поезда - один из этапов развития пассажирского движения в России. Как отметили в Федеральной пассажирской компании, двухэтажные поезда пользуются большим спросом у пассажиров, маршрут из Мурманска в Санкт-Петербург стал 13-м в географии курсирования двухэтажных поездов. В составе поезда, соединяющего столицу Заполярья с северной столицей - 11 вагонов, они вмещают 602 пассажира, что на 34% больше, чем в одноэтажном составе.
В ходе мероприятия был организован телемост с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым и начальником Октябрьской железной дороги Виктором Голомолзиным.
28 сентября был введен в эксплуатацию новый железнодорожный мост под Мурманском на перегоне Кола-Выходной, построенный на месте прежнего, обрушившегося в июне в результате паводка. Тогда же генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров сообщил журналистам, что РЖД планирует запустить двухэтажные пассажирские поезда из Мурманска на Москву и Санкт-Петербург по новому железнодорожном мосту с 12 октября, до этого времени по мосту курсировали только грузовые составы.