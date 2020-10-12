https://ria.ru/20201012/poezd-1579361507.html

Двухэтажный поезд открыл движение из Мурманска по новому ж/д мосту

Первый пассажирский поезд – двухэтажный состав - отправился утром в понедельник с мурманского вокзала в направлении Санкт-Петербурга, пройдя по новому... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:35

2020-10-12T10:35

2020-10-12T10:35

мурманская область

олег белозеров

октябрьская железная дорога

федеральная пассажирская компания

ржд

москва

мурманск

мурманская область

санкт-петербург

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<strong>МУРМАНСК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Первый пассажирский поезд – двухэтажный состав - отправился утром в понедельник с мурманского вокзала в направлении Санкт-Петербурга, пройдя по новому железнодорожному мосту, введенному в строй после обрушения прежнего в результате паводка, передает корреспондент РИА Новости.Он пояснил, что введение этого поезда - один из этапов развития пассажирского движения в России. Как отметили в Федеральной пассажирской компании, двухэтажные поезда пользуются большим спросом у пассажиров, маршрут из Мурманска в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> стал 13-м в географии курсирования двухэтажных поездов. В составе поезда, соединяющего столицу Заполярья с северной столицей - 11 вагонов, они вмещают 602 пассажира, что на 34% больше, чем в одноэтажном составе.В ходе мероприятия был организован телемост с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олегом Белозёровым</a> и начальником <a href="http://ria.ru/organization_Oktjabrskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьской железной дороги</a> Виктором Голомолзиным.28 сентября был введен в эксплуатацию новый железнодорожный мост под Мурманском на перегоне Кола-Выходной, построенный на месте прежнего, обрушившегося в июне в результате паводка. Тогда же генеральный директор ОАО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> Олег Белозеров сообщил журналистам, что РЖД планирует запустить двухэтажные пассажирские поезда из Мурманска на Москву и Санкт-Петербург по новому железнодорожном мосту с 12 октября, до этого времени по мосту курсировали только грузовые составы.

https://ria.ru/20200929/ipoteka-1577940706.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег белозеров, октябрьская железная дорога, федеральная пассажирская компания, ржд, москва, мурманск, мурманская область, санкт-петербург, общество