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Мурманская область
https://ria.ru/20201012/poezd-1579361507.html
Двухэтажный поезд открыл движение из Мурманска по новому ж/д мосту
Первый пассажирский поезд – двухэтажный состав - отправился утром в понедельник с мурманского вокзала в направлении Санкт-Петербурга, пройдя по новому... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:35
2020-10-12T10:35
мурманская область
олег белозеров
октябрьская железная дорога
федеральная пассажирская компания
ржд
москва
мурманск
мурманская область
санкт-петербург
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<strong>МУРМАНСК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Первый пассажирский поезд – двухэтажный состав - отправился утром в понедельник с мурманского вокзала в направлении Санкт-Петербурга, пройдя по новому железнодорожному мосту, введенному в строй после обрушения прежнего в результате паводка, передает корреспондент РИА Новости.Он пояснил, что введение этого поезда - один из этапов развития пассажирского движения в России. Как отметили в Федеральной пассажирской компании, двухэтажные поезда пользуются большим спросом у пассажиров, маршрут из Мурманска в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> стал 13-м в географии курсирования двухэтажных поездов. В составе поезда, соединяющего столицу Заполярья с северной столицей - 11 вагонов, они вмещают 602 пассажира, что на 34% больше, чем в одноэтажном составе.В ходе мероприятия был организован телемост с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олегом Белозёровым</a> и начальником <a href="http://ria.ru/organization_Oktjabrskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьской железной дороги</a> Виктором Голомолзиным.28 сентября был введен в эксплуатацию новый железнодорожный мост под Мурманском на перегоне Кола-Выходной, построенный на месте прежнего, обрушившегося в июне в результате паводка. Тогда же генеральный директор ОАО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> Олег Белозеров сообщил журналистам, что РЖД планирует запустить двухэтажные пассажирские поезда из Мурманска на Москву и Санкт-Петербург по новому железнодорожном мосту с 12 октября, до этого времени по мосту курсировали только грузовые составы.
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олег белозеров, октябрьская железная дорога, федеральная пассажирская компания, ржд, москва, мурманск, мурманская область, санкт-петербург, общество

Двухэтажный поезд открыл движение из Мурманска по новому ж/д мосту

10:35 12.10.2020
 
© Фото : Правительство Мурманской областиДвухэтажный поезд перед отправлением из Мурманска в Санкт-Петербург
Двухэтажный поезд перед отправлением из Мурманска в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Правительство Мурманской области
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МУРМАНСК, 12 окт - РИА Новости. Первый пассажирский поезд – двухэтажный состав - отправился утром в понедельник с мурманского вокзала в направлении Санкт-Петербурга, пройдя по новому железнодорожному мосту, введенному в строй после обрушения прежнего в результате паводка, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня запускается новый современный двухэтажный поезд. Это хороший подарок всем жителям области и гостям, чтобы быстрее и комфортнее добираться до северной столицы и возвращаться домой", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНовый железнодорожный мост через реку Кола под Мурманском
Новый железнодорожный мост через реку Кола под Мурманском - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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Новый железнодорожный мост через реку Кола под Мурманском
"Для нашей компании это значимое событие, мы продолжаем развивать линейку нового подвижного состава, данные вагоны - новый состав, инновационный, комфортабельный, состоит полностью из купейных вагонов, при этом цена билета сильно не отличается от стоимости плацкарта в традиционном поезде", - отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.
Он пояснил, что введение этого поезда - один из этапов развития пассажирского движения в России. Как отметили в Федеральной пассажирской компании, двухэтажные поезда пользуются большим спросом у пассажиров, маршрут из Мурманска в Санкт-Петербург стал 13-м в географии курсирования двухэтажных поездов. В составе поезда, соединяющего столицу Заполярья с северной столицей - 11 вагонов, они вмещают 602 пассажира, что на 34% больше, чем в одноэтажном составе.
В ходе мероприятия был организован телемост с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым и начальником Октябрьской железной дороги Виктором Голомолзиным.
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28 сентября был введен в эксплуатацию новый железнодорожный мост под Мурманском на перегоне Кола-Выходной, построенный на месте прежнего, обрушившегося в июне в результате паводка. Тогда же генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров сообщил журналистам, что РЖД планирует запустить двухэтажные пассажирские поезда из Мурманска на Москву и Санкт-Петербург по новому железнодорожном мосту с 12 октября, до этого времени по мосту курсировали только грузовые составы.
 
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Мурманская областьОлег БелозеровОктябрьская железная дорогаФедеральная пассажирская компанияРЖДМоскваМурманскМурманская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
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