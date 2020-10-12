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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/peregovory-1579427206.html
Захарова рассказала о закулисье многочасовых переговоров по Карабаху
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" подробно рассказала о ходе переговоров по урегулированию конфликта в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:33
2020-10-12T16:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
мария захарова
нагорный карабах
сергей лавров
владимир путин
москва
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Официальный представитель российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> подробно рассказала о ходе переговоров по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.По ее словам, они продлились почти 11 часов и завершились около двух ночи. При этом изначально встреча носила характер консультаций, но в процессе удалось выработать документ, который стал отправной точкой в урегулировании конфликта.Участники сделали несколько перерывов, чтобы делегации могли созвониться с <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереваном</a>."В начале третьего радостный возглас Сергея Викторовича раздался в зале. Он еще раз задал вопрос сторонам, все ли согласовано, и только после этого отправился к журналистам", — отметила Захарова.Она добавила, что в ходе этих консультаций по-новому открыла для себя главу российской дипломатии."У меня такое впечатление, что в этот раунд он вложил всего себя, весь свой интеллект, все свои способности переговорщика, человеческие качества", — поделилась Захарова.Дипломат подчеркнула, что значительную роль в этом процессе сыграл лично <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Когда дорогу, которую тебе предстоит пройти, прокладывает президент России, это дает такие силы, что с этого пути свернуть невозможно", — отметила она.По словам Захаровой, многочисленные телефонные переговоры главы государства с президентами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заложили фундамент урегулирования конфликта."Это, да простят меня все, и осветило, и освятило этот путь", — пошутила она.На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении во время переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших. Режим перемирия вступил в силу с полудня 10 октября, но в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
И каков результат этих переговоров? Война продолжается! Пора бы нашему МИДу умыться и передать дело в МО Шойгу! Вообще у нас интересно получается. МИД / МО / ГД / СФ / АП / СВР / ФСБ / МВД каждый живёт своей жизнью! Например у Турок МИД и Спец. Службы и АП и Парламент работают в одной связке
58
Какое вы видите решение вопроса при передаче МО?
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россия
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
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россия, мария захарова, нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире

Захарова рассказала о закулисье многочасовых переговоров по Карабаху

15:33 12.10.2020 (обновлено: 16:57 12.10.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Дом приемов МИД России
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Дом приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" подробно рассказала о ходе переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
По ее словам, они продлились почти 11 часов и завершились около двух ночи. При этом изначально встреча носила характер консультаций, но в процессе удалось выработать документ, который стал отправной точкой в урегулировании конфликта.
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"В начале третьего радостный возглас Сергея Викторовича раздался в зале. Он еще раз задал вопрос сторонам, все ли согласовано, и только после этого отправился к журналистам", — отметила Захарова.
Она добавила, что в ходе этих консультаций по-новому открыла для себя главу российской дипломатии.
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"У меня такое впечатление, что в этот раунд он вложил всего себя, весь свой интеллект, все свои способности переговорщика, человеческие качества", — поделилась Захарова.
Дипломат подчеркнула, что значительную роль в этом процессе сыграл лично Владимир Путин.
"Когда дорогу, которую тебе предстоит пройти, прокладывает президент России, это дает такие силы, что с этого пути свернуть невозможно", — отметила она.
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По словам Захаровой, многочисленные телефонные переговоры главы государства с президентами Армении и Азербайджана заложили фундамент урегулирования конфликта.
"Это, да простят меня все, и осветило, и освятило этот путь", — пошутила она.
На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении во время переговоров в Москве согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших. Режим перемирия вступил в силу с полудня 10 октября, но в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияМария ЗахароваНагорный КарабахСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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