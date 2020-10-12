https://ria.ru/20201012/peregovory-1579427206.html

Захарова рассказала о закулисье многочасовых переговоров по Карабаху

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" подробно рассказала о ходе переговоров по урегулированию конфликта в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:33

2020-10-12T15:33

2020-10-12T16:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

мария захарова

нагорный карабах

сергей лавров

владимир путин

москва

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Официальный представитель российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> подробно рассказала о ходе переговоров по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.По ее словам, они продлились почти 11 часов и завершились около двух ночи. При этом изначально встреча носила характер консультаций, но в процессе удалось выработать документ, который стал отправной точкой в урегулировании конфликта.Участники сделали несколько перерывов, чтобы делегации могли созвониться с <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереваном</a>."В начале третьего радостный возглас Сергея Викторовича раздался в зале. Он еще раз задал вопрос сторонам, все ли согласовано, и только после этого отправился к журналистам", — отметила Захарова.Она добавила, что в ходе этих консультаций по-новому открыла для себя главу российской дипломатии."У меня такое впечатление, что в этот раунд он вложил всего себя, весь свой интеллект, все свои способности переговорщика, человеческие качества", — поделилась Захарова.Дипломат подчеркнула, что значительную роль в этом процессе сыграл лично <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Когда дорогу, которую тебе предстоит пройти, прокладывает президент России, это дает такие силы, что с этого пути свернуть невозможно", — отметила она.По словам Захаровой, многочисленные телефонные переговоры главы государства с президентами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заложили фундамент урегулирования конфликта."Это, да простят меня все, и осветило, и освятило этот путь", — пошутила она.На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении во время переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших. Режим перемирия вступил в силу с полудня 10 октября, но в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

Eugene Citizen И каков результат этих переговоров? Война продолжается! Пора бы нашему МИДу умыться и передать дело в МО Шойгу! Вообще у нас интересно получается. МИД / МО / ГД / СФ / АП / СВР / ФСБ / МВД каждый живёт своей жизнью! Например у Турок МИД и Спец. Службы и АП и Парламент работают в одной связке 58

Maryam M Какое вы видите решение вопроса при передаче МО? 26

32

россия

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире