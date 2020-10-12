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https://ria.ru/20201012/pattinson-1579462016.html
Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон
В Сети появились кадры со съемок фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, который недавно переболел коронавирусом, сообщает NME. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:54
2020-10-12T18:54
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
ливерпуль
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. В Сети появились кадры со съемок фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, который недавно переболел коронавирусом, <a href="https://www.nme.com/news/film/robert-pattinson-returns-to-the-batman-set-in-liverpool-after-covid-recovery-2781295" target="_blank">сообщает</a> NME. По информации издания, папарацци заметили актера на площади Святого Георгия в Ливерпуле. Исполнитель главной роли Брюса Уэйна снимался в сцене чьих-то похорон. На опубликованных снимках он одет в темный костюм, выглядит угрюмым и подавленным. Пока неясно, с каким событием будет связан этот эпизод. Подробности сюжета держатся в секрете. На прошлой неделе<a href="https://ria.ru/20201006/betmen-1578390181.html" target="_blank"> стало известно</a>, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса дату выхода нового фильма про Бэтмена снова перенесли. Теперь премьера запланирована на весну 2022 года вместо осени 2021-го года.
https://ria.ru/20200825/batman-1576238381.html
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, ливерпуль

Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон

18:54 12.10.2020
 
© AP Photo / Invision / Jordan StraussАктер Роберт Паттинсон
Актер Роберт Паттинсон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В Сети появились кадры со съемок фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, который недавно переболел коронавирусом, сообщает NME.
По информации издания, папарацци заметили актера на площади Святого Георгия в Ливерпуле. Исполнитель главной роли Брюса Уэйна снимался в сцене чьих-то похорон.
На опубликованных снимках он одет в темный костюм, выглядит угрюмым и подавленным. Пока неясно, с каким событием будет связан этот эпизод. Подробности сюжета держатся в секрете.
На прошлой неделе стало известно, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса дату выхода нового фильма про Бэтмена снова перенесли. Теперь премьера запланирована на весну 2022 года вместо осени 2021-го года.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонЛиверпуль
 
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