https://ria.ru/20201012/pattinson-1579462016.html

Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон

В Сети появились кадры со съемок фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, который недавно переболел коронавирусом, сообщает NME. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:54

2020-10-12T18:54

2020-10-12T18:54

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. В Сети появились кадры со съемок фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, который недавно переболел коронавирусом, <a href="https://www.nme.com/news/film/robert-pattinson-returns-to-the-batman-set-in-liverpool-after-covid-recovery-2781295" target="_blank">сообщает</a> NME. По информации издания, папарацци заметили актера на площади Святого Георгия в Ливерпуле. Исполнитель главной роли Брюса Уэйна снимался в сцене чьих-то похорон. На опубликованных снимках он одет в темный костюм, выглядит угрюмым и подавленным. Пока неясно, с каким событием будет связан этот эпизод. Подробности сюжета держатся в секрете. На прошлой неделе<a href="https://ria.ru/20201006/betmen-1578390181.html" target="_blank"> стало известно</a>, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса дату выхода нового фильма про Бэтмена снова перенесли. Теперь премьера запланирована на весну 2022 года вместо осени 2021-го года.

https://ria.ru/20200825/batman-1576238381.html

ливерпуль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, ливерпуль