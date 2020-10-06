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Премьеру нового "Бэтмена" перенесли на 2022 год

Дата выхода нового фильма про Бэтмена вновь перенесена, премьера запланирована на весну 2022 года, сообщает журнал Variety со ссылкой на заявление компании... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:51

2020-10-06T11:51

2020-10-06T11:51

культура

коронавирус covid-19

бэтмен

роберт паттинсон

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Дата выхода нового фильма про Бэтмена вновь перенесена, премьера запланирована на весну 2022 года, сообщает журнал <a href="https://variety.com/" target="_blank">Variety</a> со ссылкой на заявление компании Warner Bros.Сообщается, что премьерный показ фильма, который ранее был запланирован на 1 октября следующего года, был перенесен на 4 марта 2022 года.Ранее сообщалось, что в марте съемки "Бэтмена" были приостановлены из-за пандемии нового коронавируса. После возобновления производства в начале сентября пришлось вновь остановить съемочный процесс в связи с тем, что исполнитель главной роли <a href="http://ria.ru/person_Pattinson_Robert/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Паттинсон</a> заболел COVID-19. Перерывы в съемках вынудили компанию перенести дату премьеры с июня на октябрь 2021 года.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бэтмен, роберт паттинсон, в мире