https://ria.ru/20201012/kurorty-1579421336.html

Эксперт считает, что курортный сезон-2021 в РФ может начаться вовремя

Курортный сезон в России в 2021 году может начаться вовремя, учитывая все меры безопасности, принимаемые правительством, а также использование вакцины, сказала... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:18

2020-10-12T17:18

2020-10-12T17:23

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Курортный сезон в России в 2021 году может начаться вовремя, учитывая все меры безопасности, принимаемые правительством, а также использование вакцины, сказала РИА Новости в понедельник замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко."Принимая во внимание, что в настоящее время правительство РФ и исполнительные органы государственной власти в субъектах принимают все возможные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, следует ожидать снижения роста заболеваемости", — сказала сенатор.Она также отметила, что выполнение рекомендаций Роспотребнадзора, соблюдение простых правил личной гигиены, ограничение в посещениях мест массового скопления людей - это действенные способы снизить темпы распространения заболеваемости COVID-19."На мой взгляд, перспектива того, что курортный сезон 2021 года начнется вовремя, существует", — отметила политик.Кусайко подчеркнула, что в скором времени гражданам будет доступна вакцина от коронавируса, что также снизит распространение инфекции.

https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф