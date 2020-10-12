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https://ria.ru/20201012/kurorty-1579421336.html
Эксперт считает, что курортный сезон-2021 в РФ может начаться вовремя
Курортный сезон в России в 2021 году может начаться вовремя, учитывая все меры безопасности, принимаемые правительством, а также использование вакцины, сказала... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:18
2020-10-12T17:23
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Курортный сезон в России в 2021 году может начаться вовремя, учитывая все меры безопасности, принимаемые правительством, а также использование вакцины, сказала РИА Новости в понедельник замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко."Принимая во внимание, что в настоящее время правительство РФ и исполнительные органы государственной власти в субъектах принимают все возможные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, следует ожидать снижения роста заболеваемости", — сказала сенатор.Она также отметила, что выполнение рекомендаций Роспотребнадзора, соблюдение простых правил личной гигиены, ограничение в посещениях мест массового скопления людей - это действенные способы снизить темпы распространения заболеваемости COVID-19."На мой взгляд, перспектива того, что курортный сезон 2021 года начнется вовремя, существует", — отметила политик.Кусайко подчеркнула, что в скором времени гражданам будет доступна вакцина от коронавируса, что также снизит распространение инфекции.
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коронавирус в россии, туризм, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф

Эксперт считает, что курортный сезон-2021 в РФ может начаться вовремя

17:18 12.10.2020 (обновлено: 17:23 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Курортный сезон в России в 2021 году может начаться вовремя, учитывая все меры безопасности, принимаемые правительством, а также использование вакцины, сказала РИА Новости в понедельник замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
"Принимая во внимание, что в настоящее время правительство РФ и исполнительные органы государственной власти в субъектах принимают все возможные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, следует ожидать снижения роста заболеваемости", — сказала сенатор.
Она также отметила, что выполнение рекомендаций Роспотребнадзора, соблюдение простых правил личной гигиены, ограничение в посещениях мест массового скопления людей - это действенные способы снизить темпы распространения заболеваемости COVID-19.
"На мой взгляд, перспектива того, что курортный сезон 2021 года начнется вовремя, существует", — отметила политик.
Кусайко подчеркнула, что в скором времени гражданам будет доступна вакцина от коронавируса, что также снизит распространение инфекции.
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