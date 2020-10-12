Названы факторы, влияющие на выживаемость коронавируса на смартфонах
© РИА Новости / Макс ВетровДевушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Срок, в течение которого бумажные деньги и смартфоны могут переносить COVID-19, зависит от дозы вируса, наличия ультрафиолета и особенностей окружающей среды, однако обычно он составляет лишь несколько дней, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее Virology Journal опубликовал исследование ученых из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, согласно которому банкноты, сенсорные экраны, металлические ручки и поручни могут переносить коронавирус в течение месяца.
"Нужно иметь в виду, что результаты на этот счет у разных людей очень разные. Результаты зависят, во-первых, от дозы вируса, который наносится. Чем больше дозу вы нанесли, тем дольше вы будете обнаруживать вирус. Кроме того, зависит, делали ли они это в темноте или на свету. На свету вирус будет значительно более лабильным, потому что он чувствителен к ультрафиолету. Кроме того, в какой среде это все делается, это тоже имеет значение", - прокомментировал Альтштейн заявление ученых.
Тем не менее, по словам ученого, эти результаты все-таки следует иметь в виду.
"Уже через несколько дней, как правило, доза (вируса) не очень большая, и он не представляет угрозы. Но нужно протирать поверхности, протирать телефоны. С деньгами - это, конечно, самое трудное дело", - подчеркнул Альтштейн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф