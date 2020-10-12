https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579383546.html

Названы факторы, влияющие на выживаемость коронавируса на смартфонах

Срок, в течение которого бумажные деньги и смартфоны могут переносить COVID-19, зависит от дозы вируса, наличия ультрафиолета и особенностей окружающей среды,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:12

2020-10-12T12:12

2020-10-12T12:12

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

открытия - риа наука

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Срок, в течение которого бумажные деньги и смартфоны могут переносить COVID-19, зависит от дозы вируса, наличия ультрафиолета и особенностей окружающей среды, однако обычно он составляет лишь несколько дней, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее Virology Journal опубликовал исследование ученых из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, согласно которому банкноты, сенсорные экраны, металлические ручки и поручни <a href="https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579326784.html" target="_blank">могут переносить коронавирус</a> в течение месяца."Нужно иметь в виду, что результаты на этот счет у разных людей очень разные. Результаты зависят, во-первых, от дозы вируса, который наносится. Чем больше дозу вы нанесли, тем дольше вы будете обнаруживать вирус. Кроме того, зависит, делали ли они это в темноте или на свету. На свету вирус будет значительно более лабильным, потому что он чувствителен к ультрафиолету. Кроме того, в какой среде это все делается, это тоже имеет значение", - прокомментировал Альтштейн заявление ученых.Тем не менее, по словам ученого, эти результаты все-таки следует иметь в виду.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578577665.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, открытия - риа наука