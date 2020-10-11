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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579326784.html
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
Коронавирусная инфекция может оставаться на поверхности банкнот, металлических поручней и смартфонов в течение месяца, выяснили ученые. Исследование опубликовал РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T22:49
2020-10-11T23:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наличные деньги
коронавирусы
смартфоны
наука
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Коронавирусная инфекция может оставаться на поверхности банкнот, металлических поручней и смартфонов в течение месяца, выяснили ученые. Исследование опубликовал <a href="https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7" target="_blank" rel="nofollow noopener">Virology Journal</a>. По данным специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> при комнатной температуре живет на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.Подчеркивается, что наибольшую опасность представляют непористые поверхности — стекла (в том числе и мобильных телефонов), бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали. На них при плюс 20 градусах коронавирус может держаться около месяца, при плюс 30 — до трех недель, и только при плюс сорока градусах SARS-CoV-2 живет несколько суток.Ученые отметили, что экраны смартфонов представляют наибольшую опасность, так как, в отличие от рук, люди не подвергают их регулярной дезинфекции.По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/simptomy-1579289834.html
Это - не полный перевод статьи ВВС. А там уточняется, что эксперимент ставили в полной темноте и фиксированной влажности и температуре 20С, т.к. вирус очень чувствителен к УФ лучам. Так что подчеркнуто, что в реальных условиях столь долго он не продержится. Ну, это так, для любопытствующих.
35
Ну отлично. Что дальше? Налик и телефоны отобрать?
18
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наличные деньги, коронавирусы, смартфоны, наука, в мире

Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов

22:49 11.10.2020 (обновлено: 23:57 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может оставаться на поверхности банкнот, металлических поручней и смартфонов в течение месяца, выяснили ученые. Исследование опубликовал Virology Journal.
По данным специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, коронавирус при комнатной температуре живет на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.
Медицинский работник в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Подчеркивается, что наибольшую опасность представляют непористые поверхности — стекла (в том числе и мобильных телефонов), бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали. На них при плюс 20 градусах коронавирус может держаться около месяца, при плюс 30 — до трех недель, и только при плюс сорока градусах SARS-CoV-2 живет несколько суток.
Ученые отметили, что экраны смартфонов представляют наибольшую опасность, так как, в отличие от рук, люди не подвергают их регулярной дезинфекции.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19наличные деньгиКоронавирусыСмартфоныНаукаВ мире
 
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