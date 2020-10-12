https://ria.ru/20201012/karabakh-1579432445.html

Турция заявила, что Ереван должен уйти с оккупированных территорий Баку

Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу конфликт в Нагорном Карабахе, а также сирийский Идлиб и ситуацию в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:59

2020-10-12T15:59

2020-10-12T16:21

минобороны турции

хулуси акар

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сергей шойгу

турция

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<strong>АНКАРА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_KHulusi_Akar/" target="_blank" data-auto="true">Хулуси Акар</a> обсудил по телефону с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Шойгу</a> конфликт в Нагорном Карабахе, а также сирийский Идлиб и ситуацию в Ливии, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Турции</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

niko 93 я не понимаю вас русских, из-за ненависти к Эрдогану, вы готовы навсегда порвать с азербайджанским народам, дружественней которого для вас наверное только казахи и белорусы? Вы понимаете, что если Россия приложит усилия к тому, чтобы Нагорный Карабах был армянским окончательно то это сильнейший образом ударит по отношениям нашим? 36

Oleg Remov Kerch На что Шойгу ответил, что Турция должна уйти с "оккупированных сирийских территорий".)) 33

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нагорно-карабахская республика

сша

нагорный карабах

турция

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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