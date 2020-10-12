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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579432445.html
Турция заявила, что Ереван должен уйти с оккупированных территорий Баку
Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу конфликт в Нагорном Карабахе, а также сирийский Идлиб и ситуацию в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:59
2020-10-12T16:21
минобороны турции
хулуси акар
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сергей шойгу
турция
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<strong>АНКАРА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_KHulusi_Akar/" target="_blank" data-auto="true">Хулуси Акар</a> обсудил по телефону с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Шойгу</a> конфликт в Нагорном Карабахе, а также сирийский Идлиб и ситуацию в Ливии, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Турции</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
я не понимаю вас русских, из-за ненависти к Эрдогану, вы готовы навсегда порвать с азербайджанским народам, дружественней которого для вас наверное только казахи и белорусы? Вы понимаете, что если Россия приложит усилия к тому, чтобы Нагорный Карабах был армянским окончательно то это сильнейший образом ударит по отношениям нашим?
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На что Шойгу ответил, что Турция должна уйти с "оккупированных сирийских территорий".))
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нагорно-карабахская республика
сша
нагорный карабах
турция
армения
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минобороны турции, хулуси акар, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, нагорный карабах, сергей шойгу, турция, армения, в мире

Турция заявила, что Ереван должен уйти с оккупированных территорий Баку

15:59 12.10.2020 (обновлено: 16:21 12.10.2020)
 
© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo
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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу конфликт в Нагорном Карабахе, а также сирийский Идлиб и ситуацию в Ливии, сообщило минобороны Турции.
"Наш министр в ходе телефонных переговоров с российским коллегой обсудил с ним нападение Армении на Азербайджан, ситуацию в сирийском Идлибе, Ливии и обменялся мнениями по вопросам безопасности. Акар передал Шойгу, что Армения должна прекратить нападения на мирные населенные пункты и уйти с оккупированных территорий", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Последствия удара по азербайджанской Гяндже
Последствия удара по азербайджанской Гяндже
1 из 3
Последствия удара по азербайджанской Гяндже
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
2 из 3
Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
 Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
3 из 3
Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 3
Последствия удара по азербайджанской Гяндже
2 из 3
Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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3 из 3
Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны ТурцииХулуси АкарОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАНагорный КарабахСергей ШойгуТурцияАрменияВ мире
 
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