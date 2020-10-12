https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579370156.html

Ученые выяснили, какие водоросли могли вызвать загрязнение на Камчатке

Ученые установили несколько видов микроводорослей, которые потенциально могли создать экологически опасную ситуацию в прибрежных водах Камчатки, сообщил в своем РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:15

2020-10-12T11:15

2020-10-12T11:15

загрязнение воды на камчатке

камчатский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Ученые установили несколько видов микроводорослей, которые потенциально могли создать экологически опасную ситуацию в прибрежных водах Камчатки, сообщил в своем аккаунте в <a href="https://www.facebook.com/dmitry.zemtsov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> проректор <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> (ДВФУ) Дмитрий Земцов.Ранее от отмечал, что ученые ДВФУ опровергли все версии загрязнения прибрежных вод Камчатки, кроме цветения микроводорослей, их токсин найден в пробах воды и желтой пены."Сотрудниками КамчатНИРО и ДВФУ были взяты пробы фитопланктона сетью Джеди, которые затем были доставлены в лаборатории для описания видового разнообразия и анализа количественного содержания микроводорослей. В настоящий момент уже установлено несколько видов микроводорослей, которые потенциально могли создать экологически опасную ситуацию в регионе", - привел Земцов комментарий заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилла Винникова.Отмечается, что там, скорее всего, также несколько токсинов. Для точной идентификации требуются дополнительные исследования, в том числе c привлечением молекулярно-генетических методов. Лаборатория генетики Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> проводит молекулярно-генетический анализ этих микроводорослей.Со слов Винникова, опасные токсины, вырабатываемые микроводорослями, могут попадать в придонные слои в результате конвекции воды или просто в результате оседания. Также есть вероятность, что некоторые группы организмов в придонных сообществах погибали в результате кислородного голодания, приводит слова ученого Земцов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578818569.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия