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В Петербурге мужчина задавил пешехода и врезался в машину с младенцем
Водитель автомобиля "ВАЗ-2112" в Санкт-Петербурге выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил насмерть женщину и столкнулся с Hyundai Solaris, в РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:49
2020-10-12T09:19
hyundai solaris
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Водитель автомобиля "ВАЗ-2112" в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил насмерть женщину и столкнулся с <a href="http://ria.ru/product_Hyundai_Solaris/" target="_blank" data-auto="true">Hyundai Solaris</a>, в результате ДТП пострадали еще три человека, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.ДТП произошло в воскресенье около 21.57 мск на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана.Пассажиры Hyundai Solaris - женщина 1993 года рождения и ребенок 2019 года рождения - госпитализированы с травмами средней степени тяжести, водитель автомобиля "ВАЗ" получил травмы средней степени тяжести и тоже попал в больницу. Женщина-пешеход скончалась на месте ДТП.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html
https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html
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ленинградская область
санкт-петербург
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hyundai solaris, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчина задавил пешехода и врезался в машину с младенцем

08:49 12.10.2020 (обновлено: 09:19 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля "ВАЗ-2112" в Санкт-Петербурге выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил насмерть женщину и столкнулся с Hyundai Solaris, в результате ДТП пострадали еще три человека, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в воскресенье около 21.57 мск на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана.
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"Водитель, мужчина, 2001 года рождения (без водительского удостоверения), управляя автомобилем "ВАЗ-2112", выехал на перекресток по запрещающему сигналу светофора и совершил наезд на пешехода, женщину 1984 года рождения, после чего совершил столкновение с автомобилем с Hyundai Solaris под управлением водителя 1995 года рождения", - говорится в сообщении.
Пассажиры Hyundai Solaris - женщина 1993 года рождения и ребенок 2019 года рождения - госпитализированы с травмами средней степени тяжести, водитель автомобиля "ВАЗ" получил травмы средней степени тяжести и тоже попал в больницу. Женщина-пешеход скончалась на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Hyundai SolarisЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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