В Петербурге мужчина задавил пешехода и врезался в машину с младенцем
08:49 12.10.2020 (обновлено: 09:19 12.10.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля "ВАЗ-2112" в Санкт-Петербурге выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил насмерть женщину и столкнулся с Hyundai Solaris, в результате ДТП пострадали еще три человека, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в воскресенье около 21.57 мск на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана.
"Водитель, мужчина, 2001 года рождения (без водительского удостоверения), управляя автомобилем "ВАЗ-2112", выехал на перекресток по запрещающему сигналу светофора и совершил наезд на пешехода, женщину 1984 года рождения, после чего совершил столкновение с автомобилем с Hyundai Solaris под управлением водителя 1995 года рождения", - говорится в сообщении.
Пассажиры Hyundai Solaris - женщина 1993 года рождения и ребенок 2019 года рождения - госпитализированы с травмами средней степени тяжести, водитель автомобиля "ВАЗ" получил травмы средней степени тяжести и тоже попал в больницу. Женщина-пешеход скончалась на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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