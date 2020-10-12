https://ria.ru/20201012/dtp-1579347062.html

В Петербурге мужчина задавил пешехода и врезался в машину с младенцем

Водитель автомобиля "ВАЗ-2112" в Санкт-Петербурге выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил насмерть женщину и столкнулся с Hyundai Solaris, в РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T08:49

2020-10-12T08:49

2020-10-12T09:19

hyundai solaris

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Водитель автомобиля "ВАЗ-2112" в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил насмерть женщину и столкнулся с <a href="http://ria.ru/product_Hyundai_Solaris/" target="_blank" data-auto="true">Hyundai Solaris</a>, в результате ДТП пострадали еще три человека, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.ДТП произошло в воскресенье около 21.57 мск на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана.Пассажиры Hyundai Solaris - женщина 1993 года рождения и ребенок 2019 года рождения - госпитализированы с травмами средней степени тяжести, водитель автомобиля "ВАЗ" получил травмы средней степени тяжести и тоже попал в больницу. Женщина-пешеход скончалась на месте ДТП.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html

https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html

4

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hyundai solaris, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия