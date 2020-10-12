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https://ria.ru/20201012/dizel-1579332421.html
Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – жители Ивановской... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T00:18
2020-10-12T00:18
цены
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дт (дизельное топливо)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">Ямало-Ненецкого автономного округа</a>, а меньше всего – жители Ивановской области, разница в цене в разных регионах превышает 30%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Цены на дизтопливоПо оценкам экспертов, в 2020 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на вторую половину сентября, средние потребительские цены на дизтопливо в целом по стране составили 48,02 рубля за литр, что на 0,6% выше, чем на конец 2019 года.Впрочем, динамика и уровень цен на дизельное топливо существенно отличается в разных регионах страны. Разница в ценах на дизельное топливо между максимумом и минимумом превышает 30%. При этом следует учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизельного топлива для населения, так как уровень заработных плат также существенно отличается в разных регионах страны.Для оценки доступности дизельного топлива для населения в регионах РФ эксперты РИА Новости рассчитали объем дизельного топлива, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения.Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату. Количество дизельного топлива, доступное на чистую заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за период с июля 2019 года по июнь 2020 года за вычетом НДФЛ на средние в регионе потребительские цены на дизельное топливо во второй половине сентября 2020 года.В лидерах – Север и МоскваРезультаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1875 литров дизельного топлива. В число лидеров также входят Москва и Чукотский автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,6 тысячи литров дизельного топлива. Еще в девяти регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива.В числе лидеров по доступности дизельного топлива преимущественно регионы Крайнего Севера и <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. Кроме них в первую двадцатку рейтинга входят только Москва, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, Московская и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградская области</a>.Дело в зарплатахАнализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат. Среди регионов из первой двадцатки рейтинга только у двух (в Москве и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>) цены на дизельное топливо ниже среднероссийских, а в остальных выше, причем во многих из них довольно существенно.В регионах из нижней части рейтинга цены на дизельное топливо, напротив, преимущественно ниже средних по стране. Меньше всего дизельного топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> (527 литров) и Карачаево-Черкесской Республики (528 литров). При этом необходимо отметить, что уровень цен на дизельное топливо в данных субъектах РФ ниже общероссийского более чем на 1 рубль за литр.Еще в четырех регионах на среднюю заработную плату можно купить менее 550 литров дизельного топлива.Самое дешевое дизельное топливо продается в Чеченской Республике, Республике Северная Осетия — Алания и в <a href="http://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank" data-auto="true">Республике Ингушетия</a>, где литр стоит менее 45 рублей, в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 48,02 рубля за литр.Самое дорогое дизельное топливо – более 55 рублей за литр – в <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республике Саха</a> (Якутия), Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и Сахалинской области. Однако по доступности дизельного топлива данные регионы входят в первую десятку, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.Эксперты РИА Новости не ожидают до конца года существенных колебаний цен на дизельное топливо. При этом кардинальное изменение доходов населения в четвертом квартале в ту или иную сторону также вряд ли случится. В связи с этим можно предположить, что доступность дизельного топлива в регионах России в конце 2020 года будет как минимум не ниже, чем в сентябре.
https://ria.ru/20201012/dizel-1579329877.html
https://ria.ru/20200924/toplivo-1577687958.html
https://ria.ru/20201001/toplivo-1578027591.html
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цены, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дт (дизельное топливо), москва, московская область (подмосковье), общество

Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату

00:18 12.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – жители Ивановской области, разница в цене в разных регионах превышает 30%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Цены на дизтопливо

По оценкам экспертов, в 2020 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на вторую половину сентября, средние потребительские цены на дизтопливо в целом по стране составили 48,02 рубля за литр, что на 0,6% выше, чем на конец 2019 года.
Впрочем, динамика и уровень цен на дизельное топливо существенно отличается в разных регионах страны. Разница в ценах на дизельное топливо между максимумом и минимумом превышает 30%. При этом следует учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизельного топлива для населения, так как уровень заработных плат также существенно отличается в разных регионах страны.
Для оценки доступности дизельного топлива для населения в регионах РФ эксперты РИА Новости рассчитали объем дизельного топлива, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения.
Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату. Количество дизельного топлива, доступное на чистую заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за период с июля 2019 года по июнь 2020 года за вычетом НДФЛ на средние в регионе потребительские цены на дизельное топливо во второй половине сентября 2020 года.
Рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
00:00Инфографика
Рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения

В лидерах – Север и Москва

Результаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1875 литров дизельного топлива. В число лидеров также входят Москва и Чукотский автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,6 тысячи литров дизельного топлива. Еще в девяти регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива.
В числе лидеров по доступности дизельного топлива преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Кроме них в первую двадцатку рейтинга входят только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

Дело в зарплатах

Анализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат. Среди регионов из первой двадцатки рейтинга только у двух (в Москве и Московской области) цены на дизельное топливо ниже среднероссийских, а в остальных выше, причем во многих из них довольно существенно.
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В регионах из нижней части рейтинга цены на дизельное топливо, напротив, преимущественно ниже средних по стране. Меньше всего дизельного топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Ивановской области (527 литров) и Карачаево-Черкесской Республики (528 литров). При этом необходимо отметить, что уровень цен на дизельное топливо в данных субъектах РФ ниже общероссийского более чем на 1 рубль за литр.
Еще в четырех регионах на среднюю заработную плату можно купить менее 550 литров дизельного топлива.
Самое дешевое дизельное топливо продается в Чеченской Республике, Республике Северная Осетия — Алания и в Республике Ингушетия, где литр стоит менее 45 рублей, в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 48,02 рубля за литр.
Самое дорогое дизельное топливо – более 55 рублей за литр – в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и Сахалинской области. Однако по доступности дизельного топлива данные регионы входят в первую десятку, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.
Эксперты РИА Новости не ожидают до конца года существенных колебаний цен на дизельное топливо. При этом кардинальное изменение доходов населения в четвертом квартале в ту или иную сторону также вряд ли случится. В связи с этим можно предположить, что доступность дизельного топлива в регионах России в конце 2020 года будет как минимум не ниже, чем в сентябре.
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ЦеныЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ДТ (дизельное топливо)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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