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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/boeviki-1579478661.html
Армения заявила о наличии сведений об участии боевиков в боях в Карабахе
Следственный комитет Армении заявил в понедельник, что в рамках уголовного дела "по факту развязывания и ведения агрессивной войны" против непризнанной... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:54
2020-10-12T19:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости.</strong> Следственный комитет Армении заявил в понедельник, что в рамках уголовного дела "по факту развязывания и ведения агрессивной войны" против непризнанной Нагорно-Карабахской республики получены сведения о задействовании в конфликте "международных террористических группировок"."Предварительным следствием получены сведения о том, что военно-политическое руководство Азербайджана, грубо нарушая нормы декларации Генассамблеи ООН "О мерах по ликвидации международного терроризма", с целью дестабилизации внутренней ситуации в Республике Арцах (самоназвание Карабаха – ред.)… задействовало в вооруженном конфликте группировки международных террористов", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что полученные фактические данные стали предметом расследования, им будет дана должная правовая оценка.По данным СК, расследование ведется в связи с действиями, содержащими признаки развязывания и ведения агрессивной войны; серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, протоколов к Женевским конвенциям, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов; отдачи преступного приказа; наемничества. "В рамках уголовного дела представители Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> сотрудничают со служащими СК Республики Арцах", - отметили в армянском Следственном комитете.В ведомстве обвинили вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в грубом нарушении требования конвенции "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", а также использования против гражданского населения тяжелых, ракетных и авиационных вооружений большой дальности, в том числе кассетных боеприпасов, что "запрещено международным гуманитарным правом".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Последствия ночных ударов по Степанакерту
Последствия ночных ударов по Степанакерту – на окраине разрушены частный дом и хозпостройки. Днем снова включалась сирена воздушной тревоги, очевидцы слышали беспилотник, но сейчас в городе спокойно, открыты кафе и магазины.
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила о наличии сведений об участии боевиков в боях в Карабахе

19:54 12.10.2020
 
© Sputnik / Арам НерсесянЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. Следственный комитет Армении заявил в понедельник, что в рамках уголовного дела "по факту развязывания и ведения агрессивной войны" против непризнанной Нагорно-Карабахской республики получены сведения о задействовании в конфликте "международных террористических группировок".
"Предварительным следствием получены сведения о том, что военно-политическое руководство Азербайджана, грубо нарушая нормы декларации Генассамблеи ООН "О мерах по ликвидации международного терроризма", с целью дестабилизации внутренней ситуации в Республике Арцах (самоназвание Карабаха – ред.)… задействовало в вооруженном конфликте группировки международных террористов", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что полученные фактические данные стали предметом расследования, им будет дана должная правовая оценка.
По данным СК, расследование ведется в связи с действиями, содержащими признаки развязывания и ведения агрессивной войны; серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, протоколов к Женевским конвенциям, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов; отдачи преступного приказа; наемничества. "В рамках уголовного дела представители Следственного комитета Армении сотрудничают со служащими СК Республики Арцах", - отметили в армянском Следственном комитете.
В ведомстве обвинили вооруженные силы Азербайджана в грубом нарушении требования конвенции "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", а также использования против гражданского населения тяжелых, ракетных и авиационных вооружений большой дальности, в том числе кассетных боеприпасов, что "запрещено международным гуманитарным правом".
Последствия обстрелов в городе Тертер - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Все время куда-то бежим". Карабахский конфликт — с двух сторон
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Мужчина осматривает комнату дома в Степанакерте, разрушенного после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Дома разнесли, изуродовали". Карабахский конфликт — с двух сторон
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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