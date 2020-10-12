Армения заявила о наличии сведений об участии боевиков в боях в Карабахе
© Sputnik / Арам НерсесянЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. Следственный комитет Армении заявил в понедельник, что в рамках уголовного дела "по факту развязывания и ведения агрессивной войны" против непризнанной Нагорно-Карабахской республики получены сведения о задействовании в конфликте "международных террористических группировок".
"Предварительным следствием получены сведения о том, что военно-политическое руководство Азербайджана, грубо нарушая нормы декларации Генассамблеи ООН "О мерах по ликвидации международного терроризма", с целью дестабилизации внутренней ситуации в Республике Арцах (самоназвание Карабаха – ред.)… задействовало в вооруженном конфликте группировки международных террористов", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что полученные фактические данные стали предметом расследования, им будет дана должная правовая оценка.
По данным СК, расследование ведется в связи с действиями, содержащими признаки развязывания и ведения агрессивной войны; серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, протоколов к Женевским конвенциям, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов; отдачи преступного приказа; наемничества. "В рамках уголовного дела представители Следственного комитета Армении сотрудничают со служащими СК Республики Арцах", - отметили в армянском Следственном комитете.
В ведомстве обвинили вооруженные силы Азербайджана в грубом нарушении требования конвенции "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", а также использования против гражданского населения тяжелых, ракетных и авиационных вооружений большой дальности, в том числе кассетных боеприпасов, что "запрещено международным гуманитарным правом".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.