https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579475229.html
Минфин не планирует водить налог на бездетность в России
Минфин не планирует вводить в России налог на бездетность, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:30
2020-10-12T19:30
2020-10-12T21:13
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> не планирует вводить в России налог на бездетность, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила <a href="https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579467918.html" target="_blank">пойти на такой шаг</a> в эфире радиостанции "Говорит Москва". По ее мнению, средства нужно взимать с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а сумма налога могла бы составлять 500 рублей в месяц.По ее словам, такие меры необходимы из-за низкой рождаемости и притока мигрантов.Буцкая подчеркнула, что налог не должен касаться только тех, кто не может родить ребенка по медицинским показаниям.
https://ria.ru/20200330/1569363501.html
Николай Негодник
А я уже начал поиск потенциальных матерей моих будущих детей(
38
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Готовьтесь, чайлдфри!
27
19
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика