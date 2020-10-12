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https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579475229.html
Минфин не планирует водить налог на бездетность в России
Минфин не планирует вводить в России налог на бездетность, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:30
2020-10-12T21:13
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> не планирует вводить в России налог на бездетность, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила <a href="https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579467918.html" target="_blank">пойти на такой шаг</a> в эфире радиостанции "Говорит Москва". По ее мнению, средства нужно взимать с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а сумма налога могла бы составлять 500 рублей в месяц.По ее словам, такие меры необходимы из-за низкой рождаемости и притока мигрантов.Буцкая подчеркнула, что налог не должен касаться только тех, кто не может родить ребенка по медицинским показаниям.
https://ria.ru/20200330/1569363501.html
А я уже начал поиск потенциальных матерей моих будущих детей(
38
Готовьтесь, чайлдфри!
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россия
РИА Новости
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин не планирует водить налог на бездетность в России

19:30 12.10.2020 (обновлено: 21:13 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минфин не планирует вводить в России налог на бездетность, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила пойти на такой шаг в эфире радиостанции "Говорит Москва". По ее мнению, средства нужно взимать с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а сумма налога могла бы составлять 500 рублей в месяц.
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 30.03.2020
30 марта, 17:59
ОНФ и "Совет матерей" запустили акцию по повышению рождаемости
По ее словам, такие меры необходимы из-за низкой рождаемости и притока мигрантов.
Буцкая подчеркнула, что налог не должен касаться только тех, кто не может родить ребенка по медицинским показаниям.
 
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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