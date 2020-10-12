https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579475229.html

Минфин не планирует водить налог на бездетность в России

Минфин не планирует вводить в России налог на бездетность, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:30

2020-10-12T19:30

2020-10-12T21:13

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> не планирует вводить в России налог на бездетность, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила <a href="https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579467918.html" target="_blank">пойти на такой шаг</a> в эфире радиостанции "Говорит Москва". По ее мнению, средства нужно взимать с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а сумма налога могла бы составлять 500 рублей в месяц.По ее словам, такие меры необходимы из-за низкой рождаемости и притока мигрантов.Буцкая подчеркнула, что налог не должен касаться только тех, кто не может родить ребенка по медицинским показаниям.

https://ria.ru/20200330/1569363501.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика