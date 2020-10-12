Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579467918.html
В "Совете матерей" предложили ввести налог на бездетность
Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести в России налог на бездетность. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:51
2020-10-12T20:32
россия
демография
дети
семья
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155534/40/1555344086_0:0:3087:1736_1400x0_80_0_0_fb13054b1941fe6e125e5d04911da6b6.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> о необходимости ввести в России налог на бездетность."Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит — и платит за то, что не любит", — заявила она.Буцкая подчеркнула, что налог должен касаться как женщин, так и мужчин репродуктивного возраста. Людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, по ее мнению, налог касаться не должен. Она также отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции.Наиболее приемлемой суммой налога Буцкая назвала 500 рублей в месяц. По ее словам, это будет справедливой платой за решение "строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование".
https://ria.ru/20200918/zhirinovskiy-1577440580.html
https://ria.ru/20200627/1573472194.html
Вот еще какая-то корова будет учить за меня решать мою жизнь. Предлагаю ввести налог на статус "председателя "Совета матерей".
559
Чего только не приснится старым тёткам на ночь. Как страшно жить в такой стране
375
161
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155534/40/1555344086_224:0:2955:2048_1400x0_80_0_0_5fa67c9327fb04a0e941e2a538876329.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, демография, дети, семья, общество

В "Совете матерей" предложили ввести налог на бездетность

18:51 12.10.2020 (обновлено: 20:32 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести в России налог на бездетность.
"Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит — и платит за то, что не любит", — заявила она.
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 13:45
Жириновский выступил против призывов рожать больше детей
Буцкая подчеркнула, что налог должен касаться как женщин, так и мужчин репродуктивного возраста. Людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, по ее мнению, налог касаться не должен. Она также отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции.
Наиболее приемлемой суммой налога Буцкая назвала 500 рублей в месяц. По ее словам, это будет справедливой платой за решение "строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование".
Женщина на одной из улиц в Шанхае - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
27 июня, 08:00
Ни мужа, ни детей. Почему в Китае таких девушек называют "объедками"
 
Обсудить161
РоссияДемографияДетиСемьяОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния