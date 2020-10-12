https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579467918.html

В "Совете матерей" предложили ввести налог на бездетность

Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести в России налог на бездетность. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:51

2020-10-12T18:51

2020-10-12T20:32

россия

демография

дети

семья

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> о необходимости ввести в России налог на бездетность."Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит — и платит за то, что не любит", — заявила она.Буцкая подчеркнула, что налог должен касаться как женщин, так и мужчин репродуктивного возраста. Людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, по ее мнению, налог касаться не должен. Она также отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции.Наиболее приемлемой суммой налога Буцкая назвала 500 рублей в месяц. По ее словам, это будет справедливой платой за решение "строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование".

https://ria.ru/20200918/zhirinovskiy-1577440580.html

https://ria.ru/20200627/1573472194.html

Arkady Miller Вот еще какая-то корова будет учить за меня решать мою жизнь. Предлагаю ввести налог на статус "председателя "Совета матерей". 559

Дима Романов Чего только не приснится старым тёткам на ночь. Как страшно жить в такой стране 375

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, демография, дети, семья, общество