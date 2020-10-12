https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579467918.html
В "Совете матерей" предложили ввести налог на бездетность
Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести в России налог на бездетность. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:51
2020-10-12T18:51
2020-10-12T20:32
россия
демография
дети
семья
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> о необходимости ввести в России налог на бездетность."Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит — и платит за то, что не любит", — заявила она.Буцкая подчеркнула, что налог должен касаться как женщин, так и мужчин репродуктивного возраста. Людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, по ее мнению, налог касаться не должен. Она также отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции.Наиболее приемлемой суммой налога Буцкая назвала 500 рублей в месяц. По ее словам, это будет справедливой платой за решение "строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование".
https://ria.ru/20200918/zhirinovskiy-1577440580.html
https://ria.ru/20200627/1573472194.html
Arkady Miller
Вот еще какая-то корова будет учить за меня решать мою жизнь. Предлагаю ввести налог на статус "председателя "Совета матерей".
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Дима Романов
Чего только не приснится старым тёткам на ночь. Как страшно жить в такой стране
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, демография, дети, семья, общество
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва"
о необходимости ввести в России налог на бездетность.
"Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит — и платит за то, что не любит", — заявила она.
Буцкая подчеркнула, что налог должен касаться как женщин, так и мужчин репродуктивного возраста. Людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, по ее мнению, налог касаться не должен. Она также отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции.
Наиболее приемлемой суммой налога Буцкая назвала 500 рублей в месяц. По ее словам, это будет справедливой платой за решение "строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование".