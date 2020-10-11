https://ria.ru/20201011/zakavkaze-1579329200.html

Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной

Министерство иностранных дел Армении распространило заявление, в котором назвало "провокационной" политику Турции в регионе. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T23:29

2020-10-11T23:29

2020-10-11T23:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

мид армении

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579317040_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_46a7ce2269946690b0ec11b1016d7f0a.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> распространило заявление, в котором назвало "провокационной" политику <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в регионе.В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> считают, что при непосредственном участии Турции "была подготовлена и продолжается военная агрессия <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> против Арцаха (самоназвание Карабаха - ред)". В МИД заявили также, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> "не отказывается от своей позиции, направленной на дальнейшую дестабилизацию ситуации и провал достигнутых договоренностей"."Не ограничиваясь поставками Азербайджану террористов с <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a>, вооружения и специалистов, Турция взяла на себя также информационное и политическое спонсорство кампании, развязанной Азербайджаном, с целью провала соглашений о гуманитарном прекращении огня, достигнутых 10 октября по инициативе президента РФ (<a href="http://ria.ru/location_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Владимира</a> - ред.) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a> на уровне глав <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a>, Азербайджана и России", - отмечается в сообщении.По мнению армянской стороны, за всем этим кроются "экспансионистских устремления" Анкары.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

3

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: улицы Степанкерта накануне гуманитарного перемирия Кадры из Степанакерта, которые были сняты в субботу за несколько часов до вступления в действие перемирия между Баку и Ереваном. На кадрах видны пораженные пулями и осколками гранат автомобили, на каркасе некоторых из них от боевых действий остались вмятины. На стенах зданий также видны отверстия от пуль, стекла в домах полностью или частично разрушены. Улицы города остаются небезопасными для местных жителей и детей из-за неразорвавшихся боевых снарядов. 2020-10-11T23:29 true PT1M32S

Последствия ночных ударов по Степанакерту Последствия ночных ударов по Степанакерту – на окраине разрушены частный дом и хозпостройки. Днем снова включалась сирена воздушной тревоги, очевидцы слышали беспилотник, но сейчас в городе спокойно, открыты кафе и магазины. 2020-10-11T23:29 true PT0M30S

Кадры из Степанакерта: масштаб разрушений Съемочная группа @SputnikArmenia показала, что происходит в Степанакерте 2020-10-11T23:29 true PT0M46S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, мид армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире