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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/vzryvy-1579325828.html
В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
Взрывы вновь слышны в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, сообщил информационный центр "Арцах". РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T22:29
2020-10-11T22:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт – РИА Новости.</strong> Взрывы вновь слышны в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a>, сообщил информационный центр "Арцах".В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте

22:29 11.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковЛегковой автомобиль, искореженный и обгоревший в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
Легковой автомобиль, искореженный и обгоревший в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт – РИА Новости. Взрывы вновь слышны в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, сообщил информационный центр "Арцах".

"Степанакерт снова подвергается нападению. Некоторое время назад в городе звучали взрывы", - говорится в сообщении.

Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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