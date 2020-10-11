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Опубликованы кадры с места обрушения пешеходного моста на трассе М-10
МЧС опубликовало видео обрушения надземного пешеходного перехода на трассе М-10. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T19:45
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> опубликовало видео обрушения надземного пешеходного перехода на трассе М-10.На кадрах видны последствия падения конструкции, на место прибыли сотрудники экстренных служб.Ранее <a href="https://ria.ru/20201011/gruzovik-1579306170.html" target="_blank">стало известно</a>, что в поселке Любань в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> самосвал снес надземный переход. Инцидент произошел около 17:20 мск на 614-м километре трассы М-10 "Россия". Сейчас на этом участке дороги перекрыли движение.Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577830960.html
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Новости
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РИА Новости
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Грузовик снес надземный переход в Ленинградской области. Кадры МЧС с места аварии
Грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-10 в поселке Любань Ленинградской области, движение на этом участке дороги перекрыто. «Водитель, управляя самосвалом с поднятым кузовом, снес пешеходный мост», - сообщили в ГИБДД региона. Фото и видео от МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия

Опубликованы кадры с места обрушения пешеходного моста на трассе М-10

19:45 11.10.2020 (обновлено: 20:04 11.10.2020)
 
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. МЧС опубликовало видео обрушения надземного пешеходного перехода на трассе М-10.
На кадрах видны последствия падения конструкции, на место прибыли сотрудники экстренных служб.
Ранее стало известно, что в поселке Любань в Ленинградской области самосвал снес надземный переход. Инцидент произошел около 17:20 мск на 614-м километре трассы М-10 "Россия". Сейчас на этом участке дороги перекрыли движение.
Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьПроисшествия
 
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