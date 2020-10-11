https://ria.ru/20201011/perekhod-1579313405.html

Опубликованы кадры с места обрушения пешеходного моста на трассе М-10

МЧС опубликовало видео обрушения надземного пешеходного перехода на трассе М-10. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T19:45

2020-10-11T19:45

2020-10-11T20:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> опубликовало видео обрушения надземного пешеходного перехода на трассе М-10.На кадрах видны последствия падения конструкции, на место прибыли сотрудники экстренных служб.Ранее <a href="https://ria.ru/20201011/gruzovik-1579306170.html" target="_blank">стало известно</a>, что в поселке Любань в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> самосвал снес надземный переход. Инцидент произошел около 17:20 мск на 614-м километре трассы М-10 "Россия". Сейчас на этом участке дороги перекрыли движение.Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.

https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577830960.html

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ленинградская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Грузовик снес надземный переход в Ленинградской области. Кадры МЧС с места аварии Грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-10 в поселке Любань Ленинградской области, движение на этом участке дороги перекрыто. «Водитель, управляя самосвалом с поднятым кузовом, снес пешеходный мост», - сообщили в ГИБДД региона. Фото и видео от МЧС. 2020-10-11T19:45 true PT0M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия