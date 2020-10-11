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В Ленинградской области надземный переход рухнул над трассой М-10
Грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-10 в Ленинградской области, движение на этом участке перекрыто, сообщает Управление ГИБДД по... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T18:39
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россия
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-10 в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, движение на этом участке перекрыто, сообщает Управление ГИБДД по <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургу</a> и Ленинградской области.Инцидент произошел около 17.20 мск на 614-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия", в поселке Любань Ленинградской области.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Как сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС, на место выехали пожарно-спасательные подразделения.
https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html
Как ни странно, месяц назад аналогично грузовик кузовом снёс мост в Кургане. Чувствую след запада😆😆😆.
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россия
ленинградская область
санкт-петербург
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россия, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Ленинградской области надземный переход рухнул над трассой М-10

18:39 11.10.2020 (обновлено: 23:48 11.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииГрузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-10 в поселке Любань Ленинградской области
Грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-10 в поселке Любань Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : МЧС России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-10 в Ленинградской области, движение на этом участке перекрыто, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел около 17.20 мск на 614-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия", в поселке Любань Ленинградской области.

"Водитель, управляя самосвалом с поднятым кузовом, снес пешеходный мост. На данный момент движение на данном участке автодороги перекрыто", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС, на место выехали пожарно-спасательные подразделения.
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