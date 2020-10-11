https://ria.ru/20201011/gruzovik-1579306170.html

В Ленинградской области надземный переход рухнул над трассой М-10

Грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-10 в Ленинградской области, движение на этом участке перекрыто, сообщает Управление ГИБДД по... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T18:39

2020-10-11T18:39

2020-10-11T23:48

россия

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-10 в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, движение на этом участке перекрыто, сообщает Управление ГИБДД по <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургу</a> и Ленинградской области.Инцидент произошел около 17.20 мск на 614-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия", в поселке Любань Ленинградской области.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Как сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС, на место выехали пожарно-спасательные подразделения.

https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html

Юрий Игошин Как ни странно, месяц назад аналогично грузовик кузовом снёс мост в Кургане. Чувствую след запада😆😆😆. 26

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россия

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия