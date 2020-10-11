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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/obstrel-1579327046.html
Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил, что армянские военные в пятницу после наступления гуманитарного перемирия обстреляли азербайджанских,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T22:53
2020-10-11T23:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ГЯНДЖА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Кямран Алиев заявил, что армянские военные в пятницу после наступления гуманитарного перемирия обстреляли азербайджанских, пытавшихся забрать тела погибших солдат армянской стороны.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ранее <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Кадры с места обстрела в Гяндже
Место удара в Гяндже, втором крупном городе Азербайджана. В Баку заявили, что в результате ракетного обстрела погибли девять человек, и обвинили ВС Армении. Ереван все обвинения опроверг, назвав дезинформацией.
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших

22:53 11.10.2020 (обновлено: 23:20 11.10.2020)
 
© Фото : страница Никола Пашиняна в FacebookВоеннослужащий армянской армии
Военнослужащий армянской армии - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : страница Никола Пашиняна в Facebook
Читать ria.ru в
ГЯНДЖА, 11 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил, что армянские военные в пятницу после наступления гуманитарного перемирия обстреляли азербайджанских, пытавшихся забрать тела погибших солдат армянской стороны.

"Вчера (в пятницу. — Прим. ред.) наши сотрудники военной прокуратуры вместе с нашими военнослужащими из гуманитарных соображений пытались собрать тела погибших армянских солдат в Тертерском районе. В результате обстрела с армянской стороны был ранен азербайджанский военный врач", — заявил Алиев на пресс-конференции в субботу.

Последствия обстрелов в городе Тертер - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Мужчина осматривает комнату дома в Степанакерте, разрушенного после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Дома разнесли, изуродовали". Карабахский конфликт — с двух сторон
Лидеры России, США и ранее Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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