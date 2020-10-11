https://ria.ru/20201011/karabakh-1579315943.html

В Карабахе заявили о гибели 25 мирных граждан за две недели

Общее число погибших гражданских лиц за две недели противостояния в Карабахе выросло до 25 человек, сообщил омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T20:17

2020-10-11T20:17

2020-10-11T22:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Общее число погибших гражданских лиц за две недели противостояния в Карабахе выросло до 25 человек, сообщил омбудсмен непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> Артак Бегларян.Кроме того, он сообщил о гибели еще двух гражданских в карабахском городе Гадрут. Раньше было известно о двух погибших — мужчине-инвалиде и его матери.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В ходе многочасовых переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 9 октября Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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