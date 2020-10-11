В Карабахе заявили о гибели 25 мирных граждан за две недели
20:17 11.10.2020 (обновлено: 22:25 11.10.2020)
© РИА Новости / Валерий МельниковЖилой дом , пострадавший в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт — РИА Новости. Общее число погибших гражданских лиц за две недели противостояния в Карабахе выросло до 25 человек, сообщил омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян.
"В результате нанесения ударов по гражданскому населению у нас всего 25 погибших, из которых девять женщин и один ребенок. И не менее 102 раненых", — сообщил Бегларян на брифинге.
Кроме того, он сообщил о гибели еще двух гражданских в карабахском городе Гадрут. Раньше было известно о двух погибших — мужчине-инвалиде и его матери.
"Вчера диверсионная группа проникла в Гадрут, подвергла население террору, сожгла несколько домов, убила гражданских лиц. Застрелили молодого парня-инвалида и его мать. Кроме того, есть сведения об убийстве еще двух лиц", — сообщил омбудсмен.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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